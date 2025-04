Perché la Pasqua 2025 è così tardi? Il sorprendente legame con la Luna Rosa

MeteoWeb

Nel 2025 la Pasqua sarà celebrata il 20 aprile, una delle date più tardive possibili per questa festività. In un evento relativamente raro, sia la Chiesa occidentale che quella ortodossa festeggeranno la Pasqua nello stesso giorno. Ma perché la data di Pasqua varia ogni anno e perché nel 2025 cade così tardi? La risposta risiede nei movimenti della Luna e nel calendario ecclesiastico.

Un calendario basato sulla Luna

A differenza del Natale, che ha una data fissa il 25 dicembre, la Pasqua segue un calcolo basato su eventi astronomici. La regola è semplice: la Pasqua cade la domenica successiva alla prima Luna Piena dopo l’equinozio di primavera.

Nel 2025, l’equinozio di primavera è stato il 20 marzo, mentre la prima Luna Piena successiva, chiamata Luna Rosa, si verificherà nella notte tra 12 e 13 aprile. La domenica successiva è il 20 aprile, data in cui si celebrerà la Pasqua.

L’equinozio di primavera e le fasi lunari

Quest’anno, l’equinozio di primavera è arrivato pochi giorni dopo la Luna del Verme del 13-14 marzo, coincisa anche con un’eclissi lunare. Poiché questa Luna Piena si è verificata prima dell’equinozio, non è stata considerata per il calcolo della Pasqua. La successiva Luna Piena, quella della prossima settimana, diventa dunque la base per stabilire la data della festività.

Differenze tra calendario gregoriano e giuliano

Una delle complessità nella datazione della Pasqua riguarda le differenze tra il calendario gregoriano, utilizzato dalla Chiesa cattolica e protestante, e il calendario giuliano, adottato dalla Chiesa ortodossa. In genere, la Pasqua ortodossa cade in una data diversa rispetto a quella occidentale, poiché segue un calcolo leggermente differente basato anche sulla festività ebraica della Pasqua ebraica (Pesach).

Tuttavia, nel 2025 entrambe le tradizioni celebreranno la Pasqua nello stesso giorno, un evento che non accade dal 2017.

Il ruolo del calendario lunare

La variazione della data della Pasqua da un anno all’altro dipende dal fatto che il nostro calendario solare, che dura 365,25 giorni, non si allinea perfettamente con il ciclo lunare. La Luna impiega circa 29,5 giorni per completare un’orbita intorno alla Terra e un anno lunare, basato su 12 lunazioni, dura 354,3 giorni, con uno sfasamento di circa 10-11 giorni rispetto all’anno solare. Questo disallineamento spiega perché la Pasqua può cadere in un intervallo che va dal 22 marzo al 25 aprile.

Perché la data della Pasqua cambia sempre?

La data della Pasqua non è fissata arbitrariamente, ma è il risultato di un complesso calcolo astronomico che coinvolge la Luna e l’equinozio di primavera. Nel 2025, grazie a una particolare combinazione di eventi celesti, la festività sarà celebrata il 20 aprile, in una delle date più tardive possibili e in concomitanza tra la Chiesa occidentale e quella ortodossa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.