Scoperta straordinaria in Perù: ritrovata una sepoltura femminile d’élite della civiltà Caral

Un’équipe di archeologi peruviani ha riportato alla luce un ritrovamento eccezionale: la sepoltura intatta di una donna di alto rango sociale risalente a un periodo compreso tra il 3000 e il 1800 a.C., appartenente alla civiltà Caral, la più antica delle Americhe. Il corpo, sorprendentemente ben conservato, è stato scoperto nel sito archeologico Áspero, precisamente nella Huaca de los Ídolos, nel nord della regione di Lima.

“Questo ritrovamento non è solo importante per la storia del Perù, ma per quella del mondo intero”, ha dichiarato David Palomino, responsabile della sede Áspero della Zona Arqueológica Caral, in un’intervista all’agenzia EFE. “Ci aiuta a comprendere il livello tecnologico raggiunto dalla civiltà Caral, che rimane ancora per molti aspetti un mistero”. I primi risultati delle analisi bioantropologiche indicano resti di una donna di età compresa tra i 20 e i 35 anni, alta circa 1,50 metri. Indossava un copricapo cerimoniale, elemento che suggerisce la sua posizione di rilievo nella società. Ciò che rende il ritrovamento ancora più eccezionale è la conservazione della pelle, dei capelli e delle unghie — una condizione estremamente rara in quest’area, dove solitamente si rinvengono solo resti ossei.

Un corredo funebre ricchissimo e inusuale

Il corpo era avvolto in più strati di tessuti, tra cui cotone e fibre vegetali intrecciate, ma ciò che ha colpito maggiormente gli archeologi è stato un manto decorato con piume marroni e celesti di guacamayo, un pappagallo originario dell’Amazzonia. Questa tecnica di lavorazione delle piume non era mai stata documentata in epoche così remote — era finora nota solo a partire dalle civiltà Chimú e Inca, sorte secoli dopo.

Il corredo funebre comprendeva inoltre oggetti di grande valore simbolico e materiale: un becco di tucano con dodici pietre verdi incastonate, collane di conchiglie, cesti intrecciati, conchiglie di pettine, punte in quarzo, tessuti in fibra animale (forse di camelide), vasi in ceramica di varie dimensioni, aghi in osso, reti da pesca e una ciotola di pietra con fori laterali.

Questi elementi testimoniano non solo la ricchezza della defunta, ma anche l’alto grado di connessione della civiltà Caral con l’interno del continente, in particolare con la regione amazzonica situata a centinaia di chilometri di distanza.

Il ruolo centrale delle donne nella società Caral

Il valore e la complessità del corredo funebre suggeriscono che la donna sepolta ricoprisse un ruolo di rilievo nella comunità, forse anche con funzioni autoritarie o religiose. “Questo corpo dimostra che le donne nella civiltà Caral avevano un ruolo importante e rispettato all’interno della società”, ha aggiunto Palomino.

Anche Ruth Shady, direttrice della Zona Arqueológica Caral, ha voluto sottolineare la rilevanza del ritrovamento, ricordando che nel 2025 ricorrerà il ventesimo anniversario dell’inizio delle ricerche ad Áspero, l’antica città di pescatori che fu parte integrante della cultura Caral.

Un’eredità ancora da decifrare

La civiltà Caral, fiorita nella regione costiera del Perù circa 5.000 anni fa, è considerata una delle prime grandi culture urbane dell’umanità. Il ritrovamento di questa sepoltura rafforza l’idea che essa avesse una struttura sociale avanzata, con relazioni interculturali estese, competenze tecnologiche sviluppate e una visione simbolica del mondo che ci affascina ancora oggi. Con ogni nuova scoperta, il mistero della civiltà Caral si fa più profondo — e ancora più affascinante.

