Il piano di Trump per mettere le mani sulla Groenlandia: le intenzioni degli USA

Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca si è riunito diverse volte per mettere in pratica le parole di Trump e recentemente ha inviato istruzioni specifiche a diversi rami del governo, secondo un funzionario statunitense. I dettagli completi del piano non sono chiari. Ma nonostante le allusioni di Trump al possibile uso della forza, le deliberazioni guidate dal Consiglio di sicurezza non hanno mai preso seriamente in considerazione le opzioni militari, ha detto il funzionario.

La politica enfatizza invece la persuasione rispetto alla coercizione e presenta uno sforzo di pubbliche relazioni volto a convincere la popolazione della Groenlandia di 57.000 persone che dovrebbero chiedere di unirsi agli Stati Uniti. I consiglieri di Trump hanno discusso l’uso di campagne pubblicitarie e sui social media per influenzare l’opinione pubblica sull’isola, secondo un’altra persona informata sulla questione. Potrebbe essere una battaglia in salita. In un’elezione del mese scorso, un partito politico di opposizione che favorisce una rapida indipendenza e legami più stretti con gli Stati Uniti è finito al secondo posto, ma con solo un quarto dei voti.

La campagna di messaggi degli Stati Uniti includerà un improbabile appello al patrimonio condiviso dei groenlandesi con il popolo nativo Inuit dell’Alaska, a quasi 2.500 miglia di distanza, ha detto il funzionario. La popolazione Inuit della Groenlandia discende da persone che migrarono dall’Alaska centinaia di anni fa, e la lingua ufficiale dell’isola deriva dai dialetti Inuit che hanno avuto origine nel Canada artico. E’ quanto riporta il New York Times.

