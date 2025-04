Il piano UE per porre fine alle importazioni di fertilizzanti russi preoccupa gli agricoltori

MeteoWeb

I piani dell’UE di imporre dazi sulle importazioni di fertilizzanti dalla Russia, nel tentativo di aumentare la pressione su Mosca sulla guerra in Ucraina, hanno allarmato gli agricoltori europei, preoccupati per possibili aumenti dei prezzi, secondo quanto riporta AFP. Oltre un quarto delle importazioni di fertilizzanti a base di azoto del blocco dei 27 Paesi proviene dalla Russia, mentre una quota maggiore proviene dalla Bielorussia, alleata di Mosca.

La Commissione europea vuole che questo flusso (circa 3,6 milioni di tonnellate, per un valore complessivo di 1,28 miliardi di euro (1,4 miliardi di dollari nel 2023) termini. Secondo Bruxelles, ciò intaccherebbe le casse della Russia per la guerra, sosterrebbe i produttori locali e ridurrebbe la dipendenza dell’Europa da un nemico che potrebbe usarlo come leva. Ciò impedirà anche l’esportazione indiretta di gas russo, utilizzato per produrre fertilizzanti, ha affermato un diplomatico europeo. Ma non tutti sono felici.

“I fertilizzanti russi sono i più competitivi in ​​termini di prezzo, grazie a una logistica consolidata” per la fornitura all’UE, ha affermato Dominique Dejonckheere del gruppo paneuropeo degli agricoltori Copa-Cogeca, come riporta AFP. “Abbiamo la sensazione che gli agricoltori vengano dimenticati“.

La Commissione vuole che i dazi aumentino gradualmente a partire dall’estate, fino a raggiungere “un livello proibitivo” in 3 anni. Tra le altre misure di mitigazione, si suggerisce che i dazi sulle importazioni dal Nord Africa, dall’Asia centrale, dagli Stati Uniti, da Trinidad e Tobago e dalla Nigeria potrebbero essere rimossi per alleviare la pressione sui prezzi, qualora i dazi dovessero causare shock sui prezzi.

“Per troppo tempo, l’industria europea dei fertilizzanti è stata esposta a importazioni artificialmente a prezzi bassi dalla Russia e dalla Bielorussia, distorcendo gravemente il mercato e compromettendo la concorrenza leale“, ha affermato il gruppo di pressione del settore Fertilizers Europe, accogliendo con favore il piano.

Sostenuta dagli Stati membri a marzo, la proposta deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo, dove gli agricoltori hanno promesso di far sentire la propria voce. Il rischio di un aumento dei prezzi è “una preoccupazione importante“, ha affermato Amaury Poncelet, coltivatore di cereali e barbabietole da zucchero di Berloz, nel Belgio centrale, come riporta AFP. “Alcuni colleghi sono già in rosso. Sappiamo che dobbiamo aiutare l’Ucraina e infastidire i russi, ma saremo noi a pagarne le conseguenze“.

La Copa-Cogeca chiede un rinvio di un anno, una clausola di revisione annuale e un allentamento delle restrizioni su alcuni prodotti alternativi. Anche le proteste degli agricoltori, come quelle a cui Bruxelles si è abituata negli ultimi anni, sono un’opzione, se i prezzi aumenteranno rapidamente e la Commissione non interverrà, ha indicato.

I legislatori del Parlamento europeo sembrano divisi sulla questione. Il voto è previsto per maggio. “La situazione è sotto controllo e non vorrei drammatizzarla“, ha affermato Inese Vaidere, deputata lettone del gruppo parlamentare di centro-destra PPE, relatrice del testo. “Questa proposta è molto equilibrata“, ha affermato. “Ci sono molti Paesi pronti a fornirci fertilizzanti“.

Ma anche all’interno del suo stesso gruppo, il più numeroso nell’assemblea da 720 seggi, non tutti sono d’accordo. “Certo, dobbiamo ridurre la dipendenza dai fertilizzanti russi“, ma “a pagarne il prezzo sono sempre gli agricoltori“, ha affermato la deputata francese del PPE, Celine Imart, coltivatrice di cereali.

