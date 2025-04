Piemonte nella morsa del maltempo, i fiumi fanno paura

MeteoWeb

Il Piemonte è stretto nella morsa del maltempo, con precipitazioni intense che hanno colpito nelle scorse ore in particolare il Verbano, l’alto Vercellese e Biellese. Le piogge, anche a carattere temporalesco, stanno causando un rapido innalzamento dei corsi d’acqua. Arpa Piemonte ha allertato sull’incremento dei livelli del Po, che raggiungerà la soglia di criticità ordinaria a San Sebastiano e supererà i Murazzi a Torino nel tardo pomeriggio.

Preoccupa anche la Dora Baltea, già a livelli allarmanti. Per domani è stata diramata un’allerta rossa per rischio idrogeologico nelle valli del Piemonte nordoccidentale, mentre gran parte della regione sarà in allerta arancione per possibili esondazioni e frane. Il rischio valanghe incombe sull’area settentrionale. Il territorio montano e pedemontano sarà il più colpito: sono attesi fenomeni di nubifragio e abbondanti nevicate oltre i 1900-2000 metri. Possibili inneschi di frane superficiali e colate detritiche tra Novarese, Vercellese e le zone nordoccidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.