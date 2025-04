Piena del fiume Po: la situazione tra Emilia-Romagna e Veneto

MeteoWeb

Il fiume Po, arteria fluviale fondamentale per il Nord Italia, sta attraversando in questi giorni una fase di piena che, pur senza raggiungere le soglie storiche del passato, richiede un attento monitoraggio da parte delle autorità e della popolazione residente nelle aree rivierasche. L’evento interessa in particolare il tratto compreso tra l’Emilia-Romagna e il Veneto, con livelli idrometrici che si mantengono elevati ma sotto controllo.

La situazione a Pontelagoscuro (FE)

A Pontelagoscuro, punto strategico del monitoraggio fluviale nel ferrarese, il livello del Po ha registrato il proprio massimo nella notte, precisamente intorno alle 2:00, toccando quota 2,37 metri. Da quel momento, la tendenza si è invertita con una lenta ma costante decrescita: alle prime ore del mattino, il livello si attestava sui 2,31 metri. Si tratta di valori che, pur restando oltre la soglia di allerta arancione, non destano particolare preoccupazione.

Il picco a Boretto (RE): confronto con le piene storiche

Boretto, nel reggiano, ha visto il proprio picco sabato sera tra le 17:00 e le 20:00, con un livello massimo di 7,04 metri. Attualmente il livello è sceso a 5,80 metri. Anche se consistente, questa piena è ben al di sotto delle piene storiche: 8,43 metri nel 1994, 8,59 metri nel 1951 e il record assoluto di 9,06 metri nel 2000.

Piacenza: sotto le soglie di attenzione

Anche nel piacentino la situazione è in miglioramento. Dopo un rialzo notturno che ha portato il livello del fiume appena sopra la soglia gialla (5,02 metri), il valore attuale è sceso a 4,92 metri. In netto calo rispetto al picco di 8,15 metri registrato sabato, segnale di una fase regressiva della piena.

Polesella (RO): livello stabile ma elevato

In Veneto, a Polesella, centro al confine con il ferrarese, il livello del Po si mantiene stabile. Dopo il picco di 7,65 metri alle 4 del mattino, si attesta ora a 7,63 metri. Siamo oltre la soglia arancione, ma senza segnali di peggioramento.

Ariano Ferrarese: attenzione alla soglia rossa

Ad Ariano, nel basso ferrarese, il fiume ha toccato il massimo di 3,16 metri proprio in mattinata, a un passo dalla soglia rossa fissata a 3,20 metri. Il livello attuale è stabile a 3,15 metri, situazione da monitorare con attenzione.

Alta vigilanza

L’ondata di piena del fiume Po, pur rilevante, non ha assunto le proporzioni critiche di eventi passati. Tuttavia, è fondamentale mantenere alta la vigilanza, soprattutto nei tratti più esposti. Il sistema di monitoraggio idraulico, oggi supportato da tecnologie avanzate e da una rete capillare, consente di seguire in tempo reale l’evolversi della situazione, garantendo un buon margine di prevenzione.

Le prossime ore saranno decisive per confermare il trend di discesa anche nei tratti più a valle. La collaborazione tra enti locali, protezione civile e autorità di bacino rimane cruciale per assicurare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.

