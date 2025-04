Piena del Po: superati livelli storici a Valenza, buone notizie per l’Emilia-Romagna

MeteoWeb

Questa notte, alle ore 2, il fiume Po ha raggiunto a Valenza un picco di piena di 5,91 metri, segnando un evento idrologico di rilievo storico. Alle 9:30 il livello era già sceso a 5,43 metri, segno di un lento ma positivo calo. Il livello odierno ha superato di un centimetro quello del 1994, anno dell’alluvione che colpì duramente il Piemonte causando 69 vittime, e ha ampiamente oltrepassato il picco del 2000 (5,56 metri), quando si contarono 23 morti e 4 dispersi. Resta però imbattuto il tragico record del 1951, con un livello di 6,74 metri durante l’alluvione del Polesine.

Le notizie per l’Emilia Romagna sono più rassicuranti: sebbene le piogge intense in Piemonte e Valle d’Aosta stiano spingendo grandi volumi d’acqua verso la pianura, il Po dispone di ampie aree di espansione naturali tra Lombardia, Veneto ed Emilia. Inoltre, gli affluenti emiliani non registrano piene significative, riducendo il rischio di esondazioni multiple.

