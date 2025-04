Piena del Po a Piacenza: evacuate aziende e famiglie nelle aree golenali

MeteoWeb

Continua ad aumentare il livello del fiume Po a Piacenza: intorno alle 7 segnava un livello di 5.82 metri, a circa 18 cm dalla soglia arancione. Secondo le attese potrebbe sfiorare oggi la soglia rossa, posta a 7 metri. In vista del passaggio a Piacenza della piena del Po causata dal maltempo, il sindaco ha disposto l’evacuazione di alcune aree golenali e che riguarda nuclei familiari attività ed esercizi pubblici. L’ordinanza, motivata da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, è stata firmata dal sindaco Katia Tarasconi. Nel corso della notte gli agenti della polizia locale hanno monitorato costantemente l’innalzarsi del livello del fiume.

