Forti piogge in Thailandia, esonda il fiume Sai: allagato il distretto di Mae Sai | FOTO e VIDEO

Il fiume Sai è esondato nella provincia di Chiang Rai, in Thailandia, allagando comunità e il mercato di Sai Lom Joy nel distretto di confine di Mae Sai. Il deflusso delle forti piogge nella zona ha riversato un enorme volume d’acqua nel fiume Sai, causandone l’esondazione e l’allagamento di comunità lungo il confine con il Myanmar. Le immagini condivise sui social mostrano inondazioni nelle comunità di Koh Sai e Mai Lung Khon, nel centro di Mae Sai e nel mercato di Sai Lom Joy, e nel mercato di Ta Lor nella municipalità di confine di Tachilek, in Myanmar.

Warayut Khomboon, capo del distretto di Mae Sai, ha attribuito l’inondazione alle forti piogge avvenute nel vicino Myanmar, alle sorgenti del fiume Sai.

I residenti hanno iniziato a evacuare e spostare i propri beni in zone più elevate questa mattina presto, temendo il ripetersi delle devastanti inondazioni del 2024. Alle 13:00 locali, il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri (DDPM) ha segnalato che la situazione delle inondazioni a Mae Sai stava diventando sempre più preoccupante a causa delle continue piogge. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e predisponendo misure di emergenza nel caso in cui i livelli dell’acqua continuino a salire.

