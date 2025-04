Piogge torrenziali in Brasile: allagamenti, esondazioni e frane a San Paolo | VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di sabato 19 aprile, violenti temporali hanno colpito il Brasile, ed in particolare l’are metropolitana di San Paolo, provocando gravi allagamenti e frane. A Diadema sono caduti oltre 84 mm di pioggia in sole 2 ore, l’equivalente di 24 giorni di precipitazioni. Strade principali come Avenida Casa Grande e Avenida Piraporinha sono state invase dall’acqua, con danni a veicoli e negozi. A Santo André, si sono registrati 79 mm di pioggia. Anche São Caetano do Sul ha riportato numerosi allagamenti, con squadre attualmente impegnate nella pulizia.

A São Bernardo do Campo, il quartiere Pauliceia è sommerso, mentre a Mauá si sono verificati smottamenti, fortunatamente senza feriti. La Protezione Civile monitora ancora l’area, segnalando che le piogge si stanno spostando verso il Litoral Norte e il Vale do Paraíba.

Alluvione in Brasile, colpita l'area metropolitana di San Paolo

