Piogge torrenziali, tempeste implacabili e alluvioni negli USA: 23 morti per il meteo estremo

Una settimana di piogge torrenziali, tempeste implacabili e alluvioni ha messo in ginocchio vaste regioni del Sud degli USA, con il Kentucky tra gli Stati più duramente colpiti. Le precipitazioni estreme hanno fatto innalzare i fiumi fino a livelli quasi record, sommergendo interi quartieri e minacciando persino il celebre stabilimento della distilleria Buffalo Trace nella capitale Frankfort. La gravità della situazione si inserisce in un contesto meteorologico di eccezionale violenza: oltre 150 tornado hanno attraversato la regione dal 30 marzo, secondo i dati preliminari del National Weather Service (NWS), lasciando dietro di sé una scia di distruzione che ha causato almeno 23 vittime, tra cui bambini e soccorritori. Il disastro non ha risparmiato nemmeno Stati confinanti come il Tennessee, l’Arkansas e l’Indiana, dove il pericolo di nuove inondazioni resta elevato.

Alluvioni negli USA, l’acqua sommerge città e campagne

In Kentucky, il fiume Kentucky ha raggiunto un picco di 14,71 metri presso il Lock di Frankfort, sfiorando il record storico di 14,8 metri stabilito nel dicembre 1978. Strade sommerse, ponti chiusi, evacuazioni forzate: il governatore Andy Beshear ha dichiarato che oltre 500 strade statali sono ancora inaccessibili, mentre più di 3mila persone devono bollire l’acqua a causa dei danni agli impianti idrici.

La città di Harrodsburg, a Sud di Frankfort, è stata costretta a interrompere il pompaggio dell’acqua durante la notte, lasciando migliaia di cittadini senza fornitura. Solo in serata l’impianto di trattamento è tornato operativo.

Anche attività storiche come la distilleria Buffalo Trace hanno subito danni ingenti.

Vittime e danni

Tra le vittime un bambino di 9 anni travolto dalle acque mentre si recava alla fermata dello scuolabus e un ragazzo di 16 anni, volontario nei soccorsi, morto in un incidente stradale durante un intervento di emergenza. In Arkansas, un bimbo di 5 anni è deceduto dopo che un albero è crollato sulla sua abitazione, mentre in Georgia, un padre e suo figlio sono rimasti uccisi da un albero abbattuto durante una partita di golf.

I soccorritori, come quelli di West Memphis, Arkansas, hanno tratto in salvo oltre 100 persone intrappolate nelle acque alluvionali.

Un evento meteo estremo

I meteorologi del NWS attribuiscono questa sequenza di eventi estremi a una combinazione pericolosa di fattori: temperature insolitamente alte, un’atmosfera instabile, forti venti e un enorme flusso di umidità proveniente dal Golfo del Messico. Solo a Jonesboro, Arkansas, sono caduti 13 cm di pioggia in un solo giorno, il record per il mese di aprile. A Memphis, Tennessee, si sono accumulati 35 cm di pioggia in 5 giorni, mentre la contea di Marshall, nel Kentucky occidentale, ha registrato quasi 41 cm di precipitazioni.

Secondo il National Weather Service, sebbene le piogge più intense siano cessate, il rischio di inondazioni rimane alto. I principali corsi d’acqua continueranno a gonfiarsi nei prossimi giorni, anche se alcuni affluenti minori potrebbero cominciare a ritirarsi.

