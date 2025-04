“Pioggia sporca” nel New England: viaggio dal Deserto alla Costa Atlantica | FOTO

MeteoWeb

Una misteriosa patina gialla/ocra/marrone ha ricoperto automobili e superfici nel New England (USA): si è trattato di polvere desertica trasportata per migliaia di km attraverso in Paese. Un fenomeno noto come “pioggia sporca” (“dirty rain“) ha sorpreso i residenti della Costa Atlantica, portando con sé un raro ma affascinante esempio di meteo estremo.

Secondo Christian Bridges, meteorologo presso WGME-TV di Portland (Maine), la spiegazione va cercata oltre i confini della regione, nel deserto del New Mexico. “Si poteva vedere che la polvere era stata raccolta nel New Mexico dallo stesso sistema temporalesco. Poi l’ha portata fino all’estremo Nord degli Stati Uniti e infine fino al New England“, ha spiegato Bridges. Il forte vento ha portato la polvere a un’altitudine di circa 3mila metri, al di sotto del livello delle nuvole di pioggia. “Quindi la pioggia ha in un certo senso afferrato la polvere mentre cadeva e l’ha portata a terra. È piuttosto impressionante pensare che sia stato trasportato per 3.200 km attraverso il Paese“.

Un viaggio affascinante

Il fenomeno, pur essendo raro, non è del tutto senza precedenti. Altre regioni del Nord degli Stati Uniti, tra cui Wisconsin, Michigan e l’area dei Grandi Laghi, avevano già segnalato piogge simili nei giorni precedenti. Il meccanismo è lo stesso che consente al fumo degli incendi boschivi sulla costa occidentale di raggiungere gli Stati orientali: forti correnti atmosferiche che attraversano il continente da ovest a Est.

