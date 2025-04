Le Piramidi e il Nilo, la città egiziana di Giza vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

L’immagine ad altissima risoluzione a corredo dell’articolo cattura la città egiziana di Giza e l’area circostante, compreso il famoso Complesso delle Piramidi di Giza. La terza città più grande dell’Egitto per estensione, Giza, si trova sulla riva occidentale del fiume Nilo, che scorre verso Nord sulla destra dell’immagine, separando Giza a Ovest dalla capitale Il Cairo a Est. Sono visibili diversi ponti che collegano le due città.

Noto come il padre dei fiumi africani, il Nilo è il fiume più lungo del mondo. La terra fertile vicino alle sue rive ha da sempre permesso agli egiziani di coltivare prodotti e prosperare nell’arido deserto.

In questa immagine, i verdi campi agricoli si stagliano sul grigio della fitta conurbazione di Giza. Al margine sudoccidentale della città, il giallo e l’ocra denotano la sabbia arida del deserto e l’Altopiano di Giza, che ospita alcuni dei monumenti antichi più imponenti del mondo.

Nella parte inferiore dell’immagine possiamo osservare la forma distintiva delle Grandi Piramidi di Giza, illuminate per metà dal Sole e che proiettano caratteristiche ombre. La piramide più settentrionale e più grande visibile qui è quella di Khufu, o Cheope, che è anche la più antica delle tre, costruita intorno al 2600 a.C. La piramide centrale fu costruita per il faraone Chefren, mentre il più meridionale e più piccolo dei tre monumenti è quello di Micerino, costruito intorno al 2510 a.C.

Ingrandendo l’immagine, si possono vedere piramidi più piccole adiacenti alle piramidi di Cheope e Micerino. Questi, erano luoghi di sepoltura per altri membri della famiglia reale. Sono visibili anche le strutture quadrate dei templi funerari vicino a ciascuna piramide. A est della piramide di Chefren si può riconoscere la Grande Sfinge, uno dei monumenti più famosi dell’Egitto.

A circa 2 km a Nord/Ovest delle piramidi si trova il Grande Museo Egizio, visibile come una struttura bianca romboidale circondata da ampie piazze piene di palme da dattero. Occupando un terreno di 50 ettari, il museo è il più grande museo archeologico del mondo.

Questa immagine è stata acquisita dalla missione Vision-1, che fornisce immagini con una risoluzione fino a 0,87 m. Vision-1 fa parte del programma Third Party Missions dell’ESA, in base al quale ESA utilizza i suoi sistemi di terra multi-missione e le sue competenze per acquisire, elaborare, distribuire e archiviare dati provenienti da un’ampia gamma di missioni satellitari sviluppate e gestite da altre agenzie.

