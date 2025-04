Plasmi spaziali: al via le candidature per il premio Vincenzo Ferraro 2025

MeteoWeb

Sono aperte le candidature per il Vincenzo Ferraro Prize 2025, il riconoscimento per giovani studenti promosso dall’Associazione “Vincenzo Ferraro” e patrocinato, tra gli altri, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il premio è destinato agli studenti di Università italiane o estere che abbiano ottenuto, dopo il 1° settembre 2020, un Dottorato di Ricerca in Fisica o un titolo equivalente, con una tesi su argomenti rilevanti per lo studio dei plasmi spaziali.

Il riconoscimento internazionale, che prevede la corresponsione di una somma in denaro, verrà assegnato previa valutazione da parte di un comitato scientifico.

Con iniziative come questa, l’Associazione rende omaggio al Prof. Vincenzo C. A. Ferraro, astrofisico italiano pioniere nello studio della fisica del plasma, con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei giovani scienziati nel campo dei plasmi spaziali.

Le candidature possono essere inoltrate via mail entro e non oltre lunedì 5 maggio. Maggiori informazioni sul premio e sulla procedura di invio delle candidature sono disponibili al seguente link.

