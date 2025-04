PLD Space e D-Orbit uniscono le forze per il lancio di satelliti in orbita equatoriale

MeteoWeb

PLD Space, azienda internazionale specializzata in servizi spaziali con capacità ingegneristiche e produttive integrate verticalmente, ha annunciato la firma di un importante accordo con D-Orbit, leader globale nella logistica spaziale e nei trasporti orbitali. L’intesa prevede il lancio di satelliti a bordo del vettore MIURA 5 verso orbite equatoriali. Con questo accordo, PLD Space ha già riempito oltre l’80% degli slot disponibili nel suo manifesto di lanci fino al 2027. L’intensificarsi degli investimenti nel settore spaziale, in particolare nel Sud-est asiatico e in altre aree vicine all’equatore, rende questa collaborazione particolarmente strategica. Il razzo MIURA 5, che sarà lanciato dal sito del CSG di Kourou (Guyana Francese), rappresenta una delle rare opzioni dedicate per missioni a bassa inclinazione orbitale, offrendo un accesso diretto a orbite equatoriali – un servizio che la maggior parte dei fornitori attuali non riesce a garantire. Attualmente, questo segmento è servito solo da uno o due vettori con cadenze molto limitate, sottolineando l’importanza dell’ingresso di PLD Space in questo mercato poco sfruttato.

D-Orbit, tramite l’accordo, porterà a bordo di MIURA 5 il suo veicolo di trasferimento orbitale di punta, ION Orbital Transfer Vehicle (OTV). L’azienda offre servizi avanzati di logistica spaziale, inclusi il trasporto e la distribuzione in orbita di satelliti su slot specifici, test in orbita di carichi ospitati e soluzioni di stoccaggio e calcolo avanzato per operatori satellitari. D-Orbit ha già completato con successo 17 missioni ION, dimostrando una consolidata esperienza nell’inserimento preciso dei satelliti in orbita.

Le dichiarazioni

Raúl Verdú, CBDO e co-fondatore di PLD Space, ha commentato: “dai nostri complessi di lancio in Guyana Francese e Duqm (Oman), offriamo una delle gamme più ampie di inclinazioni orbitali, garantendo ai nostri clienti un vantaggio competitivo significativo. L’accordo con D-Orbit rafforza ulteriormente la nostra posizione, soprattutto in mercati che richiedono accesso affidabile all’orbita equatoriale, una capacità ancora molto rara nel settore”.

Anche Matteo Lorenzoni, VP Commercial Strategy di D-Orbit, ha espresso entusiasmo: “collaborare con PLD Space ci permetterà di ampliare la nostra offerta di lanci verso orbite equatoriali, una soluzione sempre più richiesta dai nostri clienti. Questo accordo rappresenta un passo importante per soddisfare le loro esigenze in evoluzione e sviluppare una collaborazione promettente”.

Attualmente, PLD Space sta accelerando la produzione in serie del razzo MIURA 5, basandosi sulla tecnologia già collaudata di MIURA 1. I voli di prova sono previsti entro la fine del 2025, mentre i lanci commerciali inizieranno nel 2026, con l’obiettivo di raggiungere fino a 30 lanci all’anno entro il 2030. Questa alleanza strategica tra due player europei rappresenta un importante sviluppo per l’intero ecosistema spaziale, offrendo nuove possibilità in un settore sempre più competitivo e globalizzato.

