Il Politecnico di Milano e Milano Serravalle insieme per l’auto a guida autonoma

MeteoWeb

Nasce una nuova sinergia per il futuro della mobilità: Milano Serravalle – Milano Tangenziali, in collaborazione con il Politecnico di Milano, presenta “Serravalle Future Drive”, un evento dedicato alla sperimentazione dell’auto a guida autonoma su strada. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio 2025 presso l’Auditorium Milano Serravalle ad Assago. A partire dalle ore 9:30 sarà possibile assistere e partecipare a una sessione di test drive su strada, dove la tecnologia incontra la rete autostradale per dare forma alla mobilità del futuro.

Questa iniziativa si inserisce all’interno del percorso di innovazione infrastrutturale e sostenibile promosso da istituzioni e mondo accademico, con l’obiettivo di aumentare sicurezza, efficienza e intelligenza dei sistemi di trasporto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.