La politica estera degli USA a un bivio: i dazi di Trump e i loro effetti

La politica estera degli Stati Uniti è a un bivio mentre il mondo è alle prese con la “Dottrina Donroe” del Presidente Donald Trump, una reinterpretazione della Dottrina Monroe del 1823 del Presidente James Monroe. Questa svolta nella politica estera degli Stati Uniti ha implicazioni significative per le relazioni internazionali, come la gestione della crisi ucraina alla Casa Bianca, che ha portato al sostegno del Regno Unito. La versione trumpiana di questo concetto, che annuncia l’inizio dell'”età dell’oro americana” e dà priorità agli interessi interni rispetto agli impegni multilaterali, è pronta a ridefinire il modo in cui gli Stati Uniti interagiscono con i propri vicini e oltre. Questa nuova dottrina potrebbe semplicemente riflettere un’era di tensioni elevate o è un momento di trasformazione per la diplomazia americana?, si legge in un articolo di Bruno S. Sergi e Mona Pearl pubblicato su E-International Relations. Sergi insegna e fa ricerche sull’economia dei mercati emergenti ed è Faculty Affiliate presso l’Harvard Center for International Development. Pearl, invece, insegna commercio internazionale.

Il potenziale per rimodellare le relazioni internazionali è un aspetto avvincente della politica estera di Trump, spiegano Sergi e Pearl. La politica estera di Trump dimostra il suo approccio assertivo alle relazioni commerciali internazionali con le sue politiche tariffarie, la sua dura critica alla NATO e alle alleanze globali, come dimostrato dalla sua posizione sulla guerra Russia-Ucraina, e la sua posizione decisa nei confronti della Cina. Ha costantemente criticato le organizzazioni internazionali, sostenendo che minano la sovranità e la competitività economica degli Stati Uniti. Ad esempio, Trump ha criticato la NATO per aver sostenuto un onere finanziario sproporzionato nella difesa dell’Europa e ha suggerito di ritirare il sostegno degli Stati Uniti dalla NATO se gli alleati non rispettassero gli impegni finanziari. Questa politica ha sollevato preoccupazioni tra i leader europei riguardo all’affidabilità degli Stati Uniti come partner per la sicurezza.

Gli analisti sostengono che tali politiche potrebbero indebolire le capacità di deterrenza della NATO, sebbene Trump insista che renderebbero l’alleanza più equa. Di conseguenza, Trump evita di posizionare gli Stati Uniti come leader di una coalizione nel Nord globale, indicando che non è interessato a mantenere o rafforzare le alleanze tradizionali. Invece, sottolinea il dominio degli Stati Uniti alle sue condizioni, concentrandosi sui suoi vantaggi economici e geopolitici. Ciò potrebbe riflettere una strategia “America First” che dà priorità all’interesse nazionale e suggerisce un allontanamento dalla leadership globale. La dottrina di Trump potrebbe potenzialmente rimodellare la relazione tra il Sud e il Nord del mondo mentre affrontano le loro sfide e opportunità uniche, affermano Sergi e Pearl.

Il Nord e il Sud del mondo

I termini Sud del mondo e Nord del mondo si riferiscono alle divisioni socioeconomiche e politiche tra i Paesi, con il Nord che rappresenta le nazioni più ricche e industrializzate e il Sud costituito da Paesi più poveri e meno sviluppati. Queste divisioni derivano da fattori storici come il colonialismo e lo sfruttamento economico. Mentre il Nord del mondo esercita un potere considerevole nelle istituzioni internazionali, il Sud del mondo affronta sfide come la povertà e l’instabilità politica radicate nella colonizzazione. Comprendere questa divisione e le prestazioni economiche del Sud del mondo è fondamentale quando si valutano i recenti cambiamenti nella politica estera degli Stati Uniti, in particolare sotto la dottrina di Donald Trump.

Il Nord del mondo include Paesi ricchi con un’influenza politica significativa attraverso istituzioni come il FMI e l’ONU. Al contrario, il Sud del mondo comprende regioni che affrontano sfide economiche sostanziali. La disparità tra il Sud e il Nord del mondo è stata un punto focale in un nuovo approccio che classifica i Paesi in base alle caratteristiche economiche, sociali e di governance piuttosto che ai legami storici.

Osservando il Sud del mondo attraverso queste lenti interconnesse, la Dottrina Donroe potrebbe aprire la strada a una distribuzione globale del potere guidata dalle economie emergenti e dalle responsabilità mutevoli delle economie sviluppate. Questo potenziale per un significativo spostamento del potere globale è un argomento che sicuramente catturerà le menti di studiosi e decisori politici.

Trump, la Groenlandia, l’Artico e il Canada

Donald Trump ha suggerito di usare la forza militare per annettere la Groenlandia, l’isola più grande del mondo, a causa delle sue rotte di navigazione strategiche e dei ricchi depositi di terre rare essenziali per la difesa e l’elettronica. L’acquisizione della Groenlandia potrebbe migliorare la competitività economica degli Stati Uniti, soprattutto in mezzo alla crescente concorrenza artica dovuta al cambiamento climatico e alla necessità di ridurre la dipendenza dai materiali cinesi. Tuttavia, l’estrazione di queste risorse affronterebbe significative sfide tecnologiche e costi elevati, rendendo probabilmente tali sforzi impraticabili.

La visione di Trump per l’emisfero occidentale include anche l’espansione delle trivellazioni offshore, il cambio del nome del Golfo del Messico in Golfo d’America e la considerazione del Canada come 51° stato USA.

Il Brasile

Comprendere il Paese più grande e significativo dell’America Latina, il Brasile, è un esempio chiave di come l’approccio di politica estera di Trump interagisca con la leadership del Sud globale. Sotto il Presidente Jair Bolsonaro, il Brasile è diventato un amico chiave dell’amministrazione Trump, in particolare nei suoi sforzi per sfidare i governi di sinistra nella regione. Pur riflettendo la contraddizione tra l’enfasi degli Stati Uniti sulla diplomazia transazionale e gli obiettivi più ampi del Sud del mondo, questa partnership apre anche il potenziale per nuovi dialoghi in America Latina, offrendo una prospettiva di speranza per il futuro della politica estera degli Stati Uniti e le dinamiche Nord-Sud del mondo, spiegano Sergi e Pearl.

La dottrina di Trump, che promuove una posizione più interventista nei confronti dell’America Latina, ha trovato un partner disponibile in Bolsonaro, che condivideva lo scetticismo di Trump sul multilateralismo. Questa partnership si basa su valori conservatori condivisi. La politica estera di Trump spesso mina la sovranità delle nazioni del Sud del mondo, come il Venezuela, sostenendo gruppi di opposizione e riconoscendo Juan Guaidó come Presidente ad interim. Questa posizione interventista contraddiceva la precedente politica di non intervento degli Stati Uniti. Bolsonaro ha allineato la politica estera del Brasile con quella degli Stati Uniti per indebolire il governo di Maduro, riflettendo il sostegno degli Stati Uniti ai regimi di destra nel Sud del mondo, che si scontravano con le aspirazioni di molti Paesi della regione.

Il coinvolgimento del Brasile nell’approccio di politica estera di Trump sottolinea anche le complesse dinamiche del Nord e del Sud del mondo. Mentre gli Stati Uniti e il Brasile hanno lavorato insieme per respingere i governi di sinistra e mantenere i legami economici e politici, la spinta più ampia del Sud del mondo per l’autonomia si è spesso scontrata con la visione di Trump di una relazione transazionale e guidata dal potere. Ad esempio, il sostegno di Trump alle politiche ambientali di Bolsonaro, pesantemente criticate per aver ignorato i diritti degli indigeni e la foresta pluviale amazzonica, ha esposto il netto divario tra l’enfasi del Nord del mondo sulla crescita economica e la necessità del Sud di protezione ambientale e sviluppo sostenibile. Questa politica ha rischiato di ampliare il divario tra gli Stati Uniti e i Paesi del Sud del mondo che sostengono la sostenibilità e l’equità. Tuttavia, ispira anche coloro che sostengono queste cause nella governance globale.

L’impatto a lungo termine della politica estera di Trump

L’impatto a lungo termine della politica estera di Trump rimane incerto, sottolineando la necessità di ulteriori analisi e comprensione. Si possono trarre diversi spunti chiave, ma le implicazioni complete delle sue azioni devono ancora essere pienamente comprese, continuano Sergi e Pearl. Le politiche di Trump potrebbero rimodellare le dinamiche politiche in America Latina nonostante la resistenza iniziale dei governi di sinistra. Il suo sostegno ai leader di destra potrebbe incoraggiare una governance più forte, potenzialmente portando a una maggiore stabilità se ben gestita. Risultati positivi per la regione sono possibili promuovendo il dialogo e gli interessi reciproci.

Per il Nord globale, le politiche di Trump indicano uno spostamento verso il nazionalismo e il protezionismo, sfidando l’internazionalismo e il multilateralismo. Questa transizione continuerà a influenzare le relazioni degli Stati Uniti con gli alleati e la governance globale. Il suo approccio al commercio, all’immigrazione e all’intervento estero sottolinea la tensione tra le priorità nazionali e le relazioni internazionali, presentando sfide per gli Stati Uniti per bilanciare gli interessi nazionali e globali.

La dottrina di Trump è una caratteristica distintiva del suo approccio di politica estera. L’enfasi di Trump sul nazionalismo, il protezionismo e l’interventismo rafforza il divario tra il Nord e il Sud globali, ostacolando spesso la cooperazione. L’approccio America First di Trump potrebbe portare all’isolamento diplomatico degli Stati Uniti all’interno del Nord globale. La sua decisione di ritirarsi da accordi internazionali come l’Accordo di Parigi sul clima e l’Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe mettere ulteriormente a dura prova le relazioni degli Stati Uniti con gli alleati globali. In America Latina, le sue politiche sono state viste come dirompenti per la cooperazione regionale, esacerbando le tensioni e minando la solidarietà regionale.

L’eredità di questa dottrina continuerà a farsi sentire nella futura politica estera degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza della pianificazione strategica. Trovare un equilibrio tra interessi nazionali e diplomazia globale in un mondo sempre più interconnesso sarà una sfida fondamentale per la leadership degli Stati Uniti, concludono Sergi e Pearl.

Decodificare i dazi di Trump

Nel 2024, i beni provenienti da Canada, Cina e Messico rappresentavano oltre il 40% delle importazioni statunitensi. Nei suoi sforzi per rinegoziare gli accordi commerciali e rafforzare la stabilità economica, il Presidente Trump ha spesso preso di mira i principali partner commerciali degli Stati Uniti, proponendo tariffe del 10% sui beni cinesi e del 25% su quelli provenienti da Messico e Canada. Questa mossa riflette la sua strategia di utilizzare le tariffe come strumento di negoziazione per migliorare le relazioni commerciali degli Stati Uniti incorporando tattiche aziendali nelle operazioni governative?

Storicamente, la Federal Reserve, istituita nel dicembre 1913, e la Federal Income Tax, introdotta nel febbraio 1913, sono state determinanti nel plasmare l’economia statunitense, riducendo le tariffe nel tempo, spiega Sergi, in un articolo pubblicato su St Antony’s International Review (STAIR), la rivista accademica di affari internazionali sottoposta a revisione paritaria dell’Università di Oxford. Oggi, la proposta di Trump di fare molto affidamento sulle tariffe rispecchia le strategie di bilancio aziendali che controllano strettamente e autosostengono la generazione di entrate. Infatti, i CEO spesso danno priorità all’efficienza, alla redditività e alla crescita, ma quando passano alla leadership politica, potrebbero avere difficoltà a bilanciare questi principi. Ciò può portare a uno stile di gestione dall’alto verso il basso che trascura i processi democratici. Affidarsi pesantemente ai dati può semplificare eccessivamente questioni complesse e ignorare importanti fattori qualitativi come l’impatto sociale e le considerazioni etiche. Trump, un CEO di successo diventato politico, deve bilanciare l’efficienza con l’impegno democratico, dare priorità al benessere pubblico e promuovere la collaborazione. Riconoscere i limiti delle decisioni basate sui dati è fondamentale per evitare di minare la fiducia del pubblico e la coesione sociale, spiega Sergi.

Le tariffe come mezzo per molti fini

Trump ha reso le tariffe una componente chiave della strategia economica della sua amministrazione. Questa prospettiva si allinea a una narrazione più ampia in cui le tariffe sono viste come una misura protettiva per le industrie nazionali, un mezzo per ridurre i deficit commerciali, una fonte di entrate governative, uno strumento per misure commerciali di ritorsione e un meccanismo per promuovere pratiche commerciali eque. Le tariffe mirano principalmente a proteggere le aziende locali dalla concorrenza estera aumentando il costo dei beni importati. Questa strategia incoraggia i consumatori a optare per articoli prodotti a livello nazionale, sostenendo così posti di lavoro e industrie locali. Inoltre, rendendo le importazioni più costose, le tariffe possono aiutare a ridurre il deficit commerciale di un Paese, ovvero lo squilibrio tra esportazioni e importazioni. Ciò è molto rilevante per gli Stati Uniti, dove i deficit commerciali sono stati un punto di contesa.

Inoltre, le tariffe servono come fonte di entrate per il governo, in quanto sono tasse riscosse sui beni importati. Queste entrate possono essere utilizzate per varie spese pubbliche. Nel commercio internazionale, le tariffe possono anche funzionare come misure di ritorsione, consentendo a un Paese di rispondere a pratiche commerciali percepite come sleali da parte di altre nazioni. Questo aspetto delle tariffe è particolarmente significativo nelle controversie commerciali in corso, in cui i Paesi possono imporre tariffe in risposta. La relazione tra tariffe e mercato azionario, in particolare il NASDAQ, è modellata dal predominio delle aziende tecnologiche, che sono meno colpite dalle tariffe a causa della loro dipendenza dalla proprietà intellettuale e dai servizi. Grandi aziende come Apple, Amazon e Microsoft aiutano a proteggere il mercato azionario dagli effetti negativi dei cambiamenti della politica commerciale.

Trump ha sottolineato l’importanza dell’External Revenue Service (ERS) nella riscossione delle tariffe. Ha intenzione di far pagare i dazi a coloro che traggono profitto dal commercio con gli Stati Uniti e di iniziare a pagare tariffe. Questa politica è stata promulgata durante il suo primo mandato nel gennaio 2017 per dare impulso all’economia statunitense proteggendo le industrie americane, riducendo gli squilibri commerciali e incoraggiando la produzione nazionale.

L’agenda “America First” di Trump dà priorità alle preoccupazioni interne rispetto a quelle internazionali, come si vede nella sua richiesta di imporre una tariffa del 25% su Canada e Messico a partire dall’1 marzo. Queste tariffe sul commercio nordamericano influenzeranno in modo significativo il grande volume di commercio e l’importanza delle catene di fornitura, che costituiscono circa il 50% del commercio intraregionale. Ha annunciato un’ulteriore tariffa del 10% sui prodotti cinesi per l’invio di fentanyl e ha anche minacciato di imporre tariffe contro la Russia e altri Paesi partecipanti se non verrà raggiunto presto un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina.

L’America può permettersi le sue tariffe?

Sebbene Trump sostenga che le tariffe potrebbero guidare la crescita economica negli Stati Uniti, gli economisti avvertono che potrebbero invece avere un impatto negativo sull’economia. Durante la prima amministrazione di Trump, i dazi hanno portato a risultati contrastanti, con effetti diversi su diversi settori dell’economia. In particolare, non hanno ridotto significativamente il deficit commerciale degli Stati Uniti. L’US Bureau of Economic Analysis ha riferito che i dazi non sono stati sufficienti a modificare la traiettoria a lungo termine delle transazioni economiche internazionali della nazione. Gli Stati Uniti continuano a fare i conti con un sostanziale deficit delle partite correnti, che ha raggiunto un livello record di 310,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024.

Questo deficit è causato da una combinazione di fattori, tra cui l’aumento delle importazioni di beni strumentali e prodotti di consumo, insieme a un crescente deficit di reddito primario. Nonostante gli sforzi per affrontare questi squilibri, il deficit rimane una sfida significativa per l’economia statunitense.

I dazi sui beni provenienti da Paesi come la Cina mirerebbero a stimolare la crescita economica degli Stati Uniti e a ridurre il deficit commerciale. Potrebbe sostenere che i dazi proteggerebbero le principali industrie statunitensi, aumentando il PIL incoraggiando la produzione interna e l’innovazione. Presentare i dazi come una misura di sicurezza nazionale aiuterebbe a mantenere una solida base manifatturiera e a ridurre la dipendenza dai paesi stranieri. Tuttavia, durante il primo mandato di Trump, i dazi imposti sui beni cinesi hanno aumentato i prezzi di vari prodotti di consumo. Le ricerche indicano che i dazi potrebbero costare ai consumatori da 2.500 a 7.600 dollari in più all’anno, a seconda delle loro abitudini di acquisto e dei beni acquistati. I principali rivenditori statunitensi avvertono che i dazi potrebbero portare a prezzi al dettaglio più elevati e misure di ritorsione da parte di altri Paesi, causando potenzialmente dazi aggiuntivi e guerre commerciali. Ciò può danneggiare le esportazioni statunitensi, soffocare il commercio globale e potenzialmente rallentare l’economia statunitense. Gli economisti avvertono che le guerre tariffarie prolungate possono ridurre gli investimenti, causare instabilità di mercato e persino spingere l’economia in recessione.

Il secondo mandato di Trump potrebbe vedere un’implementazione più ampia di tariffe, prendendo di mira anche i principali attori economici come l’Europa e le nazioni emergenti dei BRICS per ridurre il deficit commerciale e livellare il campo di gioco per i produttori americani, spiega ancora Sergi. La mira potrebbe estendersi anche agli stati recentemente ammessi, tra cui, ma non solo, Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti come una forte posizione contro qualsiasi tentativo da parte di queste nazioni di minare il predominio del dollaro USA nel commercio globale. Di conseguenza, un nuovo ciclo di tariffe potrebbe mettere a dura prova le relazioni degli Stati Uniti sia con il Nord che con il Sud del mondo.

I rapporti con l’Europa

A Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato i profondi legami economici tra Europa e Stati Uniti, osservando che due terzi delle attività economiche americane all’estero sono in Europa. Le aziende europee negli Stati Uniti forniscono 3,5 milioni di posti di lavoro e un ulteriore milione di posti di lavoro americani sono legati al commercio con l’Europa. Le catene di fornitura transatlantiche sono interconnesse, con componenti europei negli aerei americani e medicinali realizzati in America che si basano su materiali europei. L’Europa importa il doppio dei servizi digitali dagli Stati Uniti rispetto all’Asia-Pacifico, mentre gli Stati Uniti forniscono oltre il 50% del gas naturale liquefatto (GNL) europeo. Il volume degli scambi tra le due regioni ammonta a 1,5 trilioni di euro, pari al 30% del commercio globale.

Crescita economica

Con Trump che minaccia guerre commerciali, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le sue previsioni sul volume degli scambi internazionali, con economie di esportazione come la Germania potenzialmente tra le vittime più grandi. Il FMI prevede una crescita economica globale costante di circa il 3,3% nel 2025 e nel 2026, con India e Cina come principali motori della crescita. Si prevede che la regione Asia-Pacifico continuerà a espandersi al 6,5%, mentre la crescita della Cina dovrebbe arrivare fino al 4,6%. Tuttavia, si prevede che la crescita nell’Unione Europea sarà più lenta a causa degli elevati prezzi dell’energia e delle potenziali tariffe di importazione statunitensi.

