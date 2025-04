Ponte sullo Stretto, Salvini vede Ciucci: punto sul coordinamento dei lavori verso il Cipess

MeteoWeb

Questa mattina si è tenuta una riunione presso la società Stretto di Messina dove il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato l’amministratore delegato della società, Pietro Ciucci. Lo spiega una nota del Mit. Sono state analizzate, tra l’altro, le attività in corso legate alle previste comunicazioni all’Unione Europea – grazie all’approvazione in consiglio dei Ministri del cosiddetto ‘report Iropi’, alla definizione del Piano economico finanziario, all’Accordo di programma che definisce gli impegni tecnici e finanziari dei firmatari (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Calabria, Regione Siciliana, Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Società Stretto di Messina) per il miglior coordinamento e sincronizzazione dei lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti.

Si tratta dei principali documenti che, unitamente al progetto definitivo, saranno portati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’approvazione del Cipess.

