Precipita per 100 metri in un burrone sulle Apuane: soccorso

Un uomo è precipitato per 100 metri in un burrone sulle Alpi Apuane. Il 60enne ha riportato alcuni traumi, il più importante dei quali a una spalla. Dalle prime ricostruzioni, nonostante il brutto incidente, pare che le condizioni dell’uomo non siano troppo gravi. Sul posto, nei pressi della montagna di Campocecina, i soccorsi sono stati portati con il mezzo usato normalmente per gli incidenti nelle cave di marmo a cui si è aggiunto l’elisoccorso Pegaso. Arrivati anche Polizia e Vigili del Fuoco. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cisanello per altri accertamenti.

