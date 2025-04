Precipita con il parapendio: morto 55enne nel Bellunese

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Bellunese: un uomo è morto precipitando con il parapendio e finendo contro le pendici nel Monte Toc, nel territorio di Soverzene. A dare l’allarme un compagno di lancio che ha contattato la Centrale del Suem 118, indicando le circostanze e le coordinate del luogo a ovest del Monte Toc, dove lo vedeva immobile. Mentre l’uomo atterrava al Campo sportivo di Soverzene, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato per una prima ricognizione e sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso Alpino di Longarone.

Dalle prime informazioni, durante il rientro di 5 parapendii verso il Pordenonese, dopo un giro in area Dolada, la vela di un 55enne, di Roma, si è chiusa all’improvviso, facendolo precipitare addosso a uno spuntone di roccia, da dove è poi ruzzolato a valle, a quota 1.480 metri, perdendo la vita. Individuato il punto, sul posto è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso, affiancato da due soccorritori elitrasportati in supporto alle operazioni. Non senza difficoltà su ripido terreno franoso, raccolta e chiusa la vela, la salma è stata imbarellata, recuperata con il verricello e trasportata al Campo sportivo, dove poi sono stati riportati anche i soccorritori.

