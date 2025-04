Preoccupazione per la salute di Bolsonaro: “condizioni peggiorate dopo l’intervento”

MeteoWeb

Le condizioni di salute dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sono peggiorate dopo l’intervento chirurgico all’intestino di quasi due settimane fa. Lo hanno riferito oggi i suoi medici. Il team medico del DF Star Hospital di Brasilia, dove Bolsonaro si trova in terapia intensiva, ha fatto sapere che l’ex presidente “ha subito un peggioramento clinico, un aumento della pressione sanguigna e un peggioramento dei risultati degli esami del fegato”. Nella serata locale di oggi sarà sottoposto ad ulteriori esami diagnostici per immagini, hanno aggiunto i medici. Bolsonaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di 12 ore il 13 aprile per rimuovere aderenze intestinali e ricostruire la parete addominale.

Si tratta del sesto intervento correlato alle conseguenze a lungo termine dell’accoltellamento all’addome subito durante un comizio elettorale nel settembre 2018. I medici hanno descritto l’ultimo intervento come il “più complesso” dopo l’accoltellamento, che richiede un “post-operatorio molto delicato e prolungato”. Stando a quanto riferito dai medici, al momento non ci sono previsioni sui dati di missione dalla terapia intensiva.

La situazione

Bolsonaro continua a ricevere alimentazione endovena e a sottoporsi a fisioterapia e misure preventive per la trombosi. Dopo il primo bollettino medico, i medici hanno sconsigliato le visite a Bolsonaro, tuttavia il presidente del suo Partito Liberale, Valdemar Costa Neto, ha fatto visita all’ex presidente in terapia intensiva martedì. Più tardi quel giorno Bolsonaro è apparso in una trasmissione in diretta sul canale YouTube del figlio maggiore, il senatore Flavio Bolsonaro. Lunedì il leader di estrema destra ha inoltre rilasciato un’intervista dal suo letto d’ospedale alla rete televisiva locale SBT, affermando che il processo a suo carico non è tecnico ma politico. In risposta, mercoledì un funzionario della Corte Suprema si è recato nella stanza d’ospedale di Bolsonaro per notificargli formalmente l’inizio del processo per presunto tentativo di colpo di Stato.

La sua squadra legale ha 5 giorni di tempo, a partire da mercoledì, per presentare una difesa preliminare. Bolsonaro ha condiviso un video della notifica del funzionario del tribunale, in cui lo si vede mentre la interroga. Appariva agitato e qualcuno nella stanza, apparentemente un membro del suo team medico, lo ha avvertito che la sua pressione sanguigna stava aumentando. Nel video la funzionaria della Corte ha affermato che il mandato era stato emesso l’11 aprile, lo stesso giorno in cui Bolsonaro era stato ricoverato in ospedale con dolori addominali.

