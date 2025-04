Il presidente Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito: cosa è successo

MeteoWeb

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato questa sera all’ospedale romano Santo Spirito per l’impianto di un pacemaker. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajić. La situazione non desta quindi preoccupazione.

Le reazioni

“Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”. Lo scrive sui social, il presidente del Senato Ignazio La Russa, rivolgendo un pensiero al capo dello Stato.

“Rivolgo al presidente Mattarella i miei più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

“Forza Presidente, tutti con te”. Lo scrive sui social Matteo Renzi, leader di Italia viva.

“Rivolgo al presidente Mattarella gli auguri di una pronta guarigione da parte della comunità 5 stelle, ringraziandolo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno per tutto il Paese”. Così in una nota il presidente M5s, Giuseppe Conte.

“Al Presidente Mattarella un vivo augurio di buona guarigione e pronto ritorno. Siamo tutti con lui con grande affetto!”. Così il presidente del Cnel Renato Brunetta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.