Prevenire alluvioni e inondazioni: ecco la soluzione più sostenibile

Quando si parla di prevenzione delle inondazioni, la mente corre facilmente a imponenti infrastrutture in cemento, argini possenti o sofisticate barriere mobili. Eppure, una delle difese più efficaci contro le alluvioni è molto più discreta, familiare e naturale: il bosco. Gli alberi, spesso apprezzati per la loro bellezza e per l’ossigeno che producono, svolgono in realtà un ruolo cruciale nella regolazione del ciclo dell’acqua e nella protezione del territorio.

Le chiome arboree, infatti, agiscono come una prima linea di difesa, intercettando le precipitazioni e rallentando la discesa dell’acqua verso il suolo. Questo semplice ma fondamentale processo consente al terreno di assorbire lentamente l’umidità, evitando che l’acqua piovana si riversi rapidamente nei corsi d’acqua e contribuisca a un’eventuale piena. L’effetto è una riduzione significativa del deflusso superficiale e un contenimento dei picchi di piena nei fiumi durante gli eventi meteo più intensi. Studi condotti in aree come il bacino del Menstrie, in Scozia, mostrano che zone con maggiore copertura forestale presentano una portata idrica minore nei torrenti rispetto a quelle più spoglie, a dimostrazione concreta dell’efficacia delle giovani foreste nel mitigare i rischi alluvionali.

Man mano che le foreste maturano, questo effetto diventa ancor più rilevante, supportando un processo di adattamento naturale ai cambiamenti climatici. La capacità degli alberi di rilasciare acqua attraverso l’evapotraspirazione e di assorbirla in profondità tramite le radici contribuisce a regolare i volumi idrici nei bacini, sia in ambienti rurali che in contesti urbani. In città, infatti, soluzioni basate sulla natura – come la piantumazione mirata di alberi – rappresentano un valido strumento per attenuare l’impatto delle piogge intense.

Un altro effetto virtuoso della presenza arborea è la protezione dei corsi d’acqua dalla sedimentazione. Senza alberi, le piogge dilavano il terreno portando con sé particelle e inquinanti nei fiumi, che perdono così la loro capacità naturale di contenere l’acqua. Le radici degli alberi, invece, consolidano il suolo, prevenendo l’erosione e mantenendo i letti dei fiumi più stabili e puliti. Esperienze di riforestazione nelle zone montane e collinari dimostrano che la disposizione degli alberi, unita a tecniche agricole appropriate, può trattenere sedimenti nelle zone più elevate, proteggendo le aree a valle.

Nel tempo, le radici profonde degli alberi contribuiscono a migliorare la struttura del terreno, facilitando l’assorbimento dell’acqua piovana. Ciò consente di ridurre notevolmente il deflusso superficiale e di trattenere maggiori quantità d’acqua nel suolo. A seconda del tipo di terreno, della pendenza e delle tecniche di piantumazione utilizzate, l’efficacia di questo meccanismo può variare, ma resta costante l’apporto positivo dato dalla vegetazione nella gestione idrica.

Anche i progetti di riforestazione attuati lungo i corsi d’acqua – come nel Somerset, in Inghilterra – dimostrano quanto possa essere strategico l’uso delle foreste per mitigare il rischio idraulico. Migliaia di alberi piantati in modo strategico lungo le rive fluviali hanno rallentato il flusso delle acque alluvionali, proteggendo comunità vulnerabili e contribuendo a una maggiore resilienza territoriale. In queste situazioni, la vegetazione agisce da barriera naturale, assorbendo e trattenendo l’acqua prima che possa causare danni più a valle.

La lezione è chiara: gli alberi non sono semplici elementi del paesaggio, ma alleati preziosi nella lotta contro le inondazioni. Integrare la natura nella pianificazione territoriale e nei progetti di mitigazione climatica non è solo una scelta ecologica, ma anche una strategia efficace, sostenibile e lungimirante. In un’epoca segnata da eventi meteorologici sempre più estremi, le foreste si rivelano uno strumento chiave per costruire un futuro più sicuro.

