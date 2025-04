Previsioni Meteo, dopo il gelo torna il forte maltempo con lo scirocco. Pasqua a rischio

MeteoWeb

Prospettive di forte maltempo sull’Italia a partire dal prossimo weekend, e in modo particolare tra domenica 13 e lunedì 14 aprile nelle Regioni del Centro/Nord. Tornerà il maltempo dopo una lunga fase secca, con un vero e proprio ribaltone meteorologico: tra venerdì e sabato si esaurirà l’irruzione polare proveniente da nord/est e risaliranno masse d’aria molto calde, e umide, da sud/ovest. Tornerà lo scirocco, le temperature aumenteranno rapidamente e il maltempo colpirà in modo molto pesante il nostro Paese.

Le correnti torneranno meridionali per l’arrivo di un nuovo ciclone atlantico che in modo molto lento e graduale avanzerà sul Mediterraneo tra il prossimo weekend e la settimana di Pasqua, che si prospetta molto instabile in tutt’Italia. Il ritorno dello scirocco non porterà soltanto un netto aumento delle temperature, ma anche tanta sabbia del Sahara che dal weekend, appunto, tornerà ad offuscare i cieli di tutt’Italia, e cadrà al suolo abbondante nelle aree del Centro/Nord maggiormente colpite dalle precipitazioni. Le zone a rischio sono sempre le stesse: Liguria, Toscana e tutto il settentrione, con possibili eventi alluvionali.

Prospettive molto incerte anche per Pasqua: siamo ancora a due settimane di distanza, ma lo scenario prospetta una tendenza volta alla spiccata instabilità. Come sempre, come ogni anno, la previsione meteo per Pasqua e Pasquetta – una delle più attese – sarà difficile e tormentata, con l’incombente rischio del maltempo sulle festività primaverili. Non è certo una novità. Nel video di seguito illustriamo tutti i dettagli meteo a breve, medio e lungo termine con il commento delle migliori mappe:

