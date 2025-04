Previsioni Meteo Lombardia: “cambio di regime da sabato pomeriggio”

MeteoWeb

“Sulla Lombardia, inizialmente, tempo stabile influenzato dall’alta pressione con prevalenza di sole e temperature primaverili. Ma sull’Appennino e pianura sudoccidentale venti da deboli a moderati. Da sabato pomeriggio è previsto un cambio del regime meteorologico e tempo prevalentemente nuvoloso o coperto. Da domenica condizioni di bassa pressione con precipitazioni diffuse, e con alta probabilità anche all’inizio della prossima settimana su gran parte della regione, e temperature massime in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al primo mattino generalmente sereno. Nel corso della mattinata annuvolamenti e dal pomeriggio prevalentemente nuvoloso con schiarite sui settori orientali.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio isolati piovaschi su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in lieve aumento e massime in lieve calo. In pianura minime tra 6 e 11 °C, massime tra 18 e 23 °C.

Zero termico: tra 2500 e 3000 metri.

Venti: in pianura deboli da est o molto deboli variabili. In montagna a prevalente regime di debole brezza, al più moderata nei principali fondivalle.

