Previsioni Meteo Lombardia: “domenica marcato cambiamento”

“Sulla Lombardia permane un campo di alta pressione che apporta condizioni di tempo soleggiato, e che ci regalerà fino a domani, sabato 5, temperature primaverili. Domenica è previsto un marcato cambiamento, in quanto sul Nord Italia è atteso l’arrivo di un’area di bassa pressione con afflusso di aria fredda dal Nord Europa. In questa fase saranno presenti più nubi, temperature in brusco calo e venti moderati orientali, localmente anche forti. All’inizio della prossima settimana ancora valori termici bassi e generalmente inferiori alle medie climatiche. Da mercoledì temperature in lieve aumento e maggior presenza di sole“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno. In serata aumento della nuvolosità a partire dai settori di nordest.

Precipitazioni: assenti fino al pomeriggio, in serata bassa probabilità di isolati piovaschi.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime tra 6 e 11 °C, massime tra 19 e 24 °C.

Zero termico: tra 2200 e 2600 metri nella notte, poi in rialzo e nel pomeriggio tra 2500 e 3000 metri.

Venti: in pianura e su Prealpi deboli occidentali. In montagna probabili rinforzi da nord alle alte quote, e dal tardo pomeriggio anche sull’Appennino, ma da sud.

