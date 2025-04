Previsioni Meteo Lombardia: fine settimana all’insegna dell’instabilità

MeteoWeb

Fine settimana caratterizzato da debole instabilità, associata allo scorrimento di nuclei depressionari. Lunedì ancora tempo variabile in montagna, da martedì condizioni prevalentemente stabili e soleggiate con temperature massime in rialzo: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino deboli sparsi sui rilievi prealpini e fascia pedemontana, insistenti diffusi nel pomeriggio sulla fascia prealpina e parte dell’alta pianura occidentale, in esaurimento in serata.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime intorno a 12 °C, massime intorno a 19 °C.

Zero termico: a circa 2400-2600 metri.

Venti: in pianura e Appennino moderati orientali dal mattino e in attenuazione dal tardo pomeriggio, in montagna deboli da sud.

