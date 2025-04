Previsioni Meteo Lombardia: instabilità diffusa con rovesci e temporali

MeteoWeb

“Oggi una blanda circolazione depressionaria interessa tutta l’Europa Centrale e buona parte del Mediterraneo, causando sulla Lombardia condizioni di debole instabilità. Da domani un’ampia area depressionaria in espansione sull’Europa centrale, con il passaggio da nord a sud di più minimi di pressione sulla Lombardia, causeranno fino a venerdì instabilità diffusa con rovesci o temporali. Tra venerdì e sabato temporanea fase più stabile, poi graduale nuovo peggioramento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nelle prime ore del giorno cielo molto nuvoloso sulla pianura centro orientale, poi in mattinata su Alpi e Prealpi; nel pomeriggio annuvolamenti diffusi e consistenti, a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: nell prime ore del giorno probabili sotto forma di rovesci e temporali sulla pianura centro orientale, poi in mattinata sulle Prealpi, dal pomeriggio diffuse a carattere di rovescio a partire dai settori occidentali. pianura.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime itra 18 e 21 °C.

Zero termico: tra 2600-2800 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a prevalente regime di debole brezza.

