Previsioni Meteo Lombardia: “nuova fase perturbata nel fine settimana”

“Il campo di pressione in quota livellato non porta particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche che si confermano tipicamente primaverili, rinforzato anche da un promontorio in risalita dall’Africa. Giornate quindi soleggiate con probabilità di temporali pomeridiani sulla fascia prealpina. Nel fine settimana la discesa di una saccatura dal nord Europa porta invece una nuova fase perturbata con aumento della nuvolosità e calo delle temperature al suolo ed in quota. Si attendono quindi precipitazioni diffuse che interesseranno prima la fascia alpina e poi scenderanno fino in pianura tra domenica e lunedì. Il calo delle temperature farà scendere anche la quota neve, per cui possibili nevicate già dai 2000 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, specie su Alpi e Prealpi dove già dal mattino ci saranno maggiori annuvolamenti.

Precipitazioni: a carattere di locale rovescio temporalescio sulle Prealpi centrali ed orientali fra tarda mattinata e pomeriggio. In serata possibili residue anche sulle Alpi.

Temperature: in generale aumento, tranne qualche zona in pianura dove si verificherà una lieve diminuzione delle minime. In pianura minime tra 10 e 14 °C, massime tra 26 e 30 °C.

Zero termico: tra 3000 e 3200 metri, in rialzo dalla tarda mattinata fino a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli, sui rilievi deboli a regime di brezza. Locali raffiche forti sulla Valcamonica.

