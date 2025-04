Previsioni Meteo Lombardia: Settimana Santa con piogge diffuse e temporali

MeteoWeb

“Sulla Lombardia condizioni di bassa pressione e a tratti precipitazioni diffuse. Mercoledì localmente anche temporali e vento in rinforzo da est, dal pomeriggio con raffiche forti fino a giovedì, con attenuazione dal pomeriggio. Venerdì e anche sabato sono previste condizioni più variabili con nubi e rovesci di breve durata, ma anche schiarite“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi, nel pomeriggio. locali piovaschi. In serata pioggia diffuse a partire da sud, debole o localmente moderata. Limite neve oltre i 2100 metri.

Temperature: in pianura massime intorno a 15°C.

Zero termico: tra 2300 e 2800 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino da deboli a moderati da est, in montagna molto deboli variabili.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo coperto nella notte. Dalle ore centrali diminuzione della nuvolosità a partire da sudovest e dal pomeriggio possibilità di breve schiarite.

Precipitazioni: nella notte e mattinata deboli diffuse, in movimento verso nord. Dal pomeriggio seguite da locali piovaschi, sui settori meridionali non si escludono isolati temporali. Neve oltre i 2000 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 11 e 13°C, massime tra 16 e 21°C.

Zero termico: tra 2400 e 2700 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, dal pomeriggio sui settori sudoccidentali e in montagna localmente moderati da sud.

