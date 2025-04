Previsioni Meteo Lombardia: temporali pomeridiani sulle Prealpi

MeteoWeb

“L’indebolimento di due nuclei depressionari di piccole dimensioni in favore di una circolazione anticiclonica in espansione sull’Europa centrale porta una residua instabilità sulla regione che si concretizza con cielo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni a carattere di rovescio, anche temporalesco, sulle Prealpi. Da mercoledì una robusta risalita dell’Anticiclone subtropicale manterrà le condizioni più stabili per tutti i successivi giorni, ma non si escludono locali piogge deboli“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi sereno o poco nuvoloso specie in pianura; sui rilievi nuvolosità più presente durante tutto il giorno.

Precipitazioni: deboli diffuse sui rilievi tra mattina e pomeriggio, ma non si escludono rovesci a carattere temporalesco sulle Prealpi nelle ore pomeridiane. Neve oltre i 2500 metri.

Temperature: massime in pianura comprese tra 22 e 24 °C, con picchi fino a 26 °C.

Zero termico: tra 2500 e 2800 metri, in rialzo fino a 3000 metri verso sera.

Venti: deboli o molto deboli variabili ovunque tranne sull’Appennino dove nel pomeriggio ci sarà un rinforzo da est con raffiche forti.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con maggiori schiarite in pianura.

Precipitazioni: a carattere di rovescio temporalesco sulle Prealpi, specie sulle Orobie, Valcamonica e Prealpi orientali. Non si escludono fenomeni convettivi in pianura, che però restano meno probabili rispetto la fascia prealpina.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 9 e 13 °C, massime tra 23 e 26 °C, con picchi che possono avvicinarsi ai 30 °C.

Zero termico: tra 2900 e 3100 metri

Venti: deboli o molto deboli ovunque ma con probabili raffiche forti sui settori nord-orientali, specie sull’Adamello.

