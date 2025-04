Previsioni Meteo Lombardia: weekend delle Palme a rischio maltempo

MeteoWeb

“Nelle ultime ore è affluita aria fredda di origine artica in un generale contesto di correnti secche settentrionali. I principali effetti verranno avvertiti tra oggi e domani, quando percepiremo temperature più basse rispetto ai giorni scorsi, ma con una situazione che si manterrà comunque di tempo stabile e in assenza di precipitazioni. Da mercoledì a venerdì le temperature torneranno ad aumentare in misura significativa, grazie anche ad un maggior soleggiamento, con punte massime in pianura nuovamente intorno a 20°C. Da confermare, in vista del weekend, il ritorno delle piogge per l’avvicinamento da ovest di una perturbazione atlantica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta possibili estesi annuvolamenti al mattino tra Prealpi e alta pianura, prevalenza di sole per la restante parte di giornata eccetto la presenza di nubi alte e sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento. Valori minimi in pianura tra 2-6 °C, massimi tra 12-15 °C.

Zero termico: tra 1500-2000 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza da sud-est; in montagna deboli e a prevalente regime di brezza nelle valli, rinforzi da nord alle alte quote.

