Previsioni Meteo, si delinea lo scenario per Pasqua e Pasquetta: ancora maltempo per un nuovo Ciclone Atlantico | MAPPE

Si inizia a delineare in modo più preciso lo scenario meteo per Pasqua e Pasquetta, e non abbiamo buone notizie: un nuovo peggioramento colpirà l’Italia proprio tra domenica 20 e lunedì 21 aprile, i giorni delle più attese festività primaverili. Il maltempo, però, non colpirà tutt’Italia ma lascerà sprazzi di bel tempo soprattutto nella giornata di domenica al Sud Italia.

Il nuovo peggioramento arriverà ancora una volta dall’oceano Atlantico: sarà simile a quello di questi giorni, e colpirà le medesime aree: Sardegna e Nord/Ovest saranno le più esposte, come possiamo vedere nelle mappe del video approfondito di seguito.

In base agli ultimi aggiornamenti – che comunque dovremo confermare o eventualmente aggiornare nei prossimi giorni – il maltempo colpirà duramente il Nord/Ovest sia a Pasqua che a Pasquetta (dopo la breve tregua di venerdì e sabato), con pesanti conseguenze su un territorio che sarà già alluvionato dopo il disastro in corso in queste ore. Nel corso della giornata di lunedì, Pasquetta, il maltempo si estenderà anche ad altre Regioni dell’Italia, soprattutto in Sardegna (dove sarà molto forte) e nel corso della giornata a molte altre aree del Nord, del Centro e del Sud.

