Previsioni Meteo Veneto: alta pressione almeno fino a sabato

“Almeno fino a sabato alta pressione per l’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano. L’aumento delle temperature verso valori molto sopra la media sarà la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulla pianura cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piovaschi/rovesci locali di pomeriggio. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a lunedì e sopra la media, anche di molto durante il pomeriggio.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a martedì e sopra la media, anche di molto durante le ore diurne.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 1 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a mercoledì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 2 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 3 non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento di notte e senza variazioni di rilievo di giorno.

