Previsioni Meteo Veneto, netto cambiamento da domani: tornano piogge e temporali

Fino a sabato, tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato in Veneto, per effetto dell’affermazione del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. In seguito, si instaurerà un flusso di correnti sud-occidentali pilotate da una saccatura atlantica in approfondimento sulla Spagna e successivo spostamento verso est, che porterà un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche: da domenica aumenterà la nuvolosità e potranno verificarsi delle precipitazioni anche con rovesci o temporali. Con l’arrivo della fase perturbata, inoltre, diminuiranno temporaneamente le temperature massime e l’escursione termica diurna. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 12

Cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza all’aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Temperature diurne senza notevoli variazioni o tendenti ad un lieve calo. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, in pianura deboli o moderati dai quadranti orientali.

Domenica 13

Cielo: Nuvolosità in rapido aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità di modeste precipitazioni sparse in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e sulla pianura interna entro la mattina; lungo la costa, i fenomeni saranno più sporadici o quasi del tutto assenti. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni saranno in genere meno probabili o quasi del tutto assenti, tranne sulla pianura meridionale dove potranno verificarsi ancora, soprattutto verso sera.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, massime in sensibile diminuzione.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura, deboli a tratti moderati con direzione variabile dai settori orientali.

Mare: Inizialmente calmo, con intensificazione del moto ondoso fino a poco mosso.

Lunedì 14

Cielo: Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo possibili temporanee schiarite nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: Probabilità in genere medio-bassa (25-50%) fino al pomeriggio per modeste precipitazioni sparse e discontinue; dal pomeriggio/sera la probabilità aumenterà fino a medio-alta (50-75%) e potranno verificarsi fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Senza notevoli variazioni salvo rialzo delle massime in quota.

Venti: In quota moderati meridionali; nelle valli variabili. In pianura inizialmente deboli/moderati, dal pomeriggio moderati a tratti tesi in prevalenza da nord-est, ma da sud-est nella seconda parte della giornata lungo la costa

Mare: Da poco mosso a mosso.

Martedì 15

Tempo variabile, a tratti instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso salvo temporanee parziali schiarite, e precipitazioni discontinue, da sparse a diffuse, anche con possibili rovesci o locali temporali. Temperature prevalentemente in ripresa.

Mercoledì 16

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con alta probabilità di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni o in leggero calo le massime sulle zone interne.

