Previsioni Meteo Veneto: da stasera primo impulso perturbato

MeteoWeb

“Primo impulso perturbato tra lunedì 14 sera e il primo pomeriggio di martedì 15: precipitazioni diffuse, a tratti anche forti, più consistenti sulle zone orientali della regione dove saranno possibili quantitativi anche abbondanti; fase più intensa nella notte e al mattino. Rinforzo dei venti meridionali in quota e sulla costa, con scirocco teso o localmente anche forte soprattutto sulla costa settentrionale e pianura limitrofa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una saccatura d’aria fredda in quota sta per arrivare dall’Atlantico all’Europa occidentale; essa nei prossimi giorni regredisce a nord nella sua parte più fredda, ma lascia una significativa depressione sul Mediterraneo centro-occidentale; per il Veneto ne consegue un periodo con frequente nuvolosità e varie precipitazioni, caratterizzato da un richiamo sciroccale culminante tra mercoledì sera e giovedì mattina”.

Oggi cielo in genere coperto; precipitazioni inizialmente locali e modeste, poi da sparse a diffuse, di entità al più moderata salvo possibili occasionali rovesci o temporali specie verso sera; limite delle nevicate in rialzo fino a quote dell’ordine dei 2500 m; rispetto a domenica, per le temperature diurne aumenti in quota, contenute variazioni di carattere locale nelle valli e diminuzioni in pianura; Scirocco un po’ in rinforzo a fine giornata sulle zone costiere e soprattutto in quota sulle Prealpi.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con maggior copertura nelle prime ore e schiarite dal pomeriggio soprattutto in pianura.

Precipitazioni: Nella prima parte della giornata diffuse e più significative sulle zone nord-orientali di pianura e Prealpi, poi sparse; fenomeni in qualche caso a carattere di rovescio o temporale sulle zone pianeggianti e prealpine; limite delle nevicate dell’ordine dei 2500 m.

Temperature: Minime in aumento, specie sulle zone nord-orientali tra pianura e Prealpi; riguardo alle massime aumenti in pianura, diminuzioni ad alta quota e contenute variazioni di carattere locale altrove.

Venti: In quota inizialmente almeno a tratti tesi e poi moderati, dai quadranti meridionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulle zone costiere perlopiù da tesi a moderati dai quadranti sud-orientali, altrove deboli o a tratti moderati da quelli nord-orientali.

Mare: Da molto mosso a mosso.

Mercoledì 16 cielo in prevalenza nuvoloso, ma con varie schiarite soprattutto nella prima parte della giornata, copertura in seguito probabilmente via via più diffusa a partire da alta pianura e zone montane.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti su zone pedemontane e prealpine, più radi almeno fino al mattino altrove; limite delle nevicate oscillante su quote dell’ordine dei 2500 m.

Temperature: Minime pressochè stazionarie; massime in diminuzione sulle zone centro-meridionali, stazionarie o in leggero aumento altrove.

Venti: In quota nelle prime ore moderati dai quadranti meridionali e poi da tesi a forti sud-orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo locali moderati rinforzi dai quadranti orientali; sulle zone costiere, da moderati a tesi dai quadranti orientali; altrove, perlopiù moderati nord-orientali.

Mare: Da mosso a molto mosso.

Giovedì 17 tempo perturbato, con frequente copertura nuvolosa a fronte di qualche possibile temporanea schiarita; precipitazioni in prevalenza diffuse, comunque più insistenti e significative sulle zone interne; limite delle nevicate in abbassamento, localmente fino a quote dell’ordine dei 2000 m; culmine in mattinata dei rinforzi per Scirocco in quota; temperature minime in moderato calo sulle zone interne e pressoché stazionarie su quelle costiere; temperature massime sulle zone montane e a nord-est in moderata diminuzione, altrove stazionarie o in lieve aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 18 è atteso cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con alcune schiarite almeno in pianura entro fine giornata; un po’ di precipitazioni sparse, in tendenziale diradamento da ovest, con limite delle nevicate dell’ordine dei 2000 m; per le temperature, attese contenute variazioni di carattere locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.