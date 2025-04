Previsioni Meteo Veneto: domenica svolta fredda

MeteoWeb

“La regione inizialmente si trova in una zona di sella, cioè nello spazio compreso tra due nuclei di bassa pressione che incombono a occidente e a oriente e due promontori anticiclonici in espansione da nord e da sud; il tempo sarà in prevalenza stabile o al più a tratti variabile, soprattutto in montagna, almeno fino a sabato. In seguito prevarrà l’influenza della depressione sull’Europa orientale che convoglierà sul Veneto masse d’aria più fredda, responsabile di maggiori annuvolamenti e di un marcato calo termico, a partire da domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti per cumuli pomeridiani sulla fascia prealpina. Temperature pressoché stazionarie o tendenti ad un lieve rialzo. Venti, in quota deboli/moderati settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso, nella prima metà di giornata, cielo sereno, o poco nuvoloso soprattutto in prossimità della costa; dalle ore centrali, cumuli sulle zone montane e, dal tardo pomeriggio, tendenza all’aumento della nuvolosità alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime pressoché stazionarie o in locale variazione; massime prevalentemente in rialzo, tranne in prossimità della costa nord-orientale dove potrebbero diminuire.

Venti: In quota, fino al primo pomeriggio deboli/moderati da nord, in seguito in rotazione fino a divenire nord-occidentali e in intensificazione fino a moderati/tesi; nelle valli variabili. In pianura, fino al primo mattino e dalla sera deboli, per il resto del tempo moderati, in prevalenza da sud-ovest sull’entroterra, meridionali in prossimità della costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 6 nuvolosità irregolare alternata a tratti soleggiati: si tratterà, al mattino in pianura, di nubi stratiformi in alcune fasi anche estese, e nel pomeriggio di cumuli, soprattutto in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, ma non è escluso qualche sporadico piovasco fino al mattino in pianura e dal pomeriggio sulle Prealpi.

Temperature: In diminuzione, molto marcata nei valori massimi, che caleranno fino a valori ben inferiori alla norma del periodo; minime raggiunte in serata.

Venti: In quota, da nord-ovest, fino al mattino tesi, anche forti in alta quota, in seguito in attenuazione; nelle valli variabili con possibili episodi di Foehn tra la notte ed il primo mattino. In pianura dai settori orientali: in intensificazione fino alle ore centrali fino a moderati o tesi, temporaneamente forti in prossimità della costa, e in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Lunedì 7 nuvolosità variabile alternata a schiarite. Temperature in ulteriore leggero calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 8 fino al primo mattino nuvolosità variabile; in seguito crescenti tratti di sereno. Temperature in generale aumento, salvo ulteriore locale lieve calo delle minime in pianura.

