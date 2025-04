Previsioni meteo Veneto, domenica di vento e freddo: calo termico marcato

MeteoWeb

“Domenica venti forti settentrionali in quota, con raffiche di foehn nelle valli e sulla pedemontana; venti tesi a tratti forti nordorientali in particolare lungo la costa e pianura limitrofa; sensibile calo delle temperature. Sull’arco Alpino insiste un flusso di aria di provenienza settentrionale che separa l’anticiclone situato sull’Europa centro-occidentale da una depressione che interessa l’Europa orientale; tale flusso convoglia a sud delle Alpi una massa d’aria più fredda, che nella giornata di domenica porterà un marcato calo termico accompagnato ad un temporaneo rinforzo dei venti. Nei giorni seguenti, almeno fino alla metà della prossima settimana, si avrà tempo stabile, con clima più fresco e asciutto, e tratti di nuvolosità ma senza precipitazioni”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Nel pomeriggio/sera di sabato cielo abbastanza soleggiato con cumuli sulle zone montane e, dal tardo pomeriggio, ingresso di nuvolosità alta a partire dalle zone settentrionali. Dalla serata venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, specie in alta quota, con presenza di foehn sulle zone prealpine e pedemontane specie occidentali.

Domenica 6

Cielo: nuvolosità irregolare con maggiori annuvolamenti nelle ore centrali, e schiarite verso sera; clima più freddo e ventoso.

Precipitazioni: in prevalenza assenti, ma non è escluso qualche sporadico piovasco fino al mattino in pianura e dal pomeriggio sulle Prealpi.

Temperature: in generale diminuzione, marcata nei valori massimi, che caleranno fino a valori ben inferiori alle medie del periodo; minime raggiunte in serata.

Venti: in quota dai quadranti settentrionali, fino al mattino tesi, anche forti in alta quota, in progressiva attenuazione dal pomeriggio; nelle valli e sulla fascia pedemontana possibili episodi di Foehn tra la notte ed il primo mattino. In pianura moderati/tesi orientali fino alle ore centrali, anche temporaneamente forti in prossimità della costa, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mare: in prevalenza mosso, in attenuazione verso sera.

Lunedi 7

Cielo: tempo in prevalenza stabile con nuvolosità variabile, più diffusa nelle ore centrali, alternata a schiarite.

Precipitazioni: generalmente assenti.

Temperature: in ulteriore lieve calo, salvo valori massimi stabili in alta quota.

Venti: in pianura venti deboli variabili in prevalenza dai quadranti meridionali. Sulle zone montane moderati settentrionali, a tratti tesi/forti in alta quota.

Mare: in prevalenza poco mosso.

Martedi 8

Tempo stabile con nuvolosità parziale alternata a tratti di sereno; sulle zone montane qualche maggiore addensamento che potrà portare qualche isolata debolissima precipitazione. Temperature in generale contenuta ripresa, salvo minime stabili in pianura.

Mercoledi 9

Tempo in prevalenza soleggiato con cielo poco nuvoloso, salvo qualche maggiore annuvolamento sulle zone montane. Temperature in generale lieve aumento.

