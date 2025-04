Previsioni Meteo Veneto, al via fase di maltempo con frequenti piogge

MeteoWeb

Il Veneto è investito da un flusso di correnti umide convogliate da una saccatura atlantica in approfondimento sulla Spagna e successivo spostamento verso est. Almeno fino a giovedì 17 aprile, il cielo sarà quasi sempre molto nuvoloso o coperto e in alcune fasi, il tempo risulterà instabile o anche perturbato; potranno verificarsi delle precipitazioni, che al momento sembrano più intense ed estese martedì e giovedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “fino a giovedì 17, condizioni di tempo spesso perturbato con frequenti piogge anche forti e abbondanti, specie su zone centro-settentrionali della regione. Probabili fasi più intense tra lunedì sera e martedì sera e tra mercoledì sera e giovedì sera in concomitanza a rinforzi di vento di Scirocco”.

Pomeriggio/sera di Domenica 13

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di parziali schiarite nel pomeriggio. Non esclusa qualche residua precipitazione nel primo pomeriggio e sulla pianura meridionale in serata. Temperature massime in marcato calo rispetto a sabato. Venti in quota moderati da sud-ovest; sull’entroterra pianeggiante deboli/moderati in prevalenza da nord-est, su costa e pianura limitrofa moderati, a tratti tesi sud-orientali.

Lunedì 14

Cielo: Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo possibili temporanee schiarite nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: Probabilità in genere medio-bassa (25-50%) fino al pomeriggio per modeste precipitazioni sparse e discontinue; in serata la probabilità aumenterà fino ad alta (75-100 %) a fine giornata e potranno verificarsi fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno a 2200-2500 m.

Temperature: Minime pressoché stazionarie o in locale lieve variazione; massime in aumento in quota, in diminuzione in pianura.

Venti: In quota dai settori meridionali in prevalenza moderati; nelle valli variabili. In pianura inizialmente deboli/moderati, dal pomeriggio moderati a tratti tesi, in prevalenza da nord-est, salvo lungo la costa dove diventeranno sud-orientali in serata.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Martedì 15

Cielo: Fino alle ore centrali tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto; dal pomeriggio rasserenamenti salvo residui tratti di instabilità.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio probabilità alta (75-100%) di precipitazioni estese, persistenti e anche di forte intensità sulle zone centro-settentrionali; nel corso del pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di residue precipitazioni più localizzate e sporadiche. Possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quota neve a circa 2300-2600 m.

Temperature: Minime in aumento; massime in rialzo in pianura, senza notevoli variazioni in montagna.

Venti: In quota tesi, a tratti forti dai quadranti meridionali; nelle valli variabili. In pianura moderati o anche tesi, specie fino al pomeriggio, da nord-est sull’entroterra, da sud-est lungo la costa e sulla pianura limitrofa.

Mare: Mosso.

Mercoledì 16

Schiarite, soprattutto nella prima parte della giornata, alternate ad annuvolamenti, più consistenti sulle zone montane e a partire dalle ore centrali. Probabili precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite delle nevicate a 2300-2600 m. Temperature senza notevoli variazioni, salvo massime in leggero rialzo in quota e in locale diminuzione in pianura.

Giovedì 17

Tempo instabile, anche perturbato nella prima metà della giornata, con frequenti annuvolamenti e precipitazioni estese, a tratti anche forti, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Limite della neve intorno a 2000-2200 m. Temperature in diminuzione, salvo locale rialzo delle massime in pianura.

