Previsioni Meteo Veneto: nuovo peggioramento da Pasqua

“La depressione che ha portato tempo instabile/perturbato ieri concluderà il suo passaggio verso est nella giornata odierna. Seguirà una temporanea rimonta della pressione fino a parte di domenica, con comparsa di schiarite, specie in pianura e maggiore variabilità in montagna. Dalla serata di domenica prime precipitazioni associate all’approfondimento di una seconda depressione tra Spagna e Francia, che convoglierà aria umida dai quadranti meridionali almeno fino a lunedì, con tempo variabile e qualche precipitazione, in particolare sulle zone montane. Martedì nuovo approfondimento di un impulso perturbato da ovest che convoglierà nuovamente aria umida in quota con delle precipitazioni, in particolare sulle zone centro-occidentali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi schiarite sulla pianura centro-orientale, nuvolosità frequente altrove. Saranno probabili precipitazioni sparse su zone montane e pedemontane, generalmente deboli, anche se non si esclude qualche locale rovescio od occasionale temporale; tendenza ad esaurimento dei fenomeni entro fine giornata. Limite della neve a circa 2000-2100 m. Temperature massime in aumento o localmente stazionarie. Venti in pianura da moderati a deboli dai quadranti orientali, sulla costa prevarranno venti moderati di Scirocco. In quota venti in rinforzo moderato dai quadranti occidentali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone montane, specie sulle Prealpi, in pianura iniziali nubi basse seguite da nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Dalla sera tendenza a nuovo aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più saranno possibili sporadiche e deboli o debolissime precipitazioni a carattere discontinuo.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli orientali, con moderati rinforzi di Scirocco nel pomeriggio sulla costa. In quota venti in rinforzo da sud-ovest, fino a risultare tesi in serata.

Mare: Calmo o a tratti poco mosso.

Domenica 20 iniziali nubi basse, seguite da cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite più frequenti ed ampie in pianura, con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera.

Precipitazioni: Precipitazioni generalmente assenti al mattino, nel pomeriggio saranno possibili locali deboli fenomeni sulle zone prealpine, pedemontane e occidentali della pianura, altrove assenti. Verso fine giornata sui settori sud-occidentali saranno probabili precipitazioni anche moderate.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati dai quadranti orientali, nel pomeriggio moderati rinforzi da sud-est sulla costa. In quota tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 21 iniziale nuvolosità bassa estesa, poi in progressivo diradamento in pianura, con comparsa di schiarite; nel pomeriggio tendenza a sviluppo di annuvolamenti irregolari sulle zone montane e interne della pianura. Nella notte fino al primo mattino saranno possibili precipitazioni sui settori più occidentali della pianura, poi fenomeni sparsi e discontinui potranno interessare le zone montane, pedemontane e più interne della pianura, altrove assenti. Temperature minime in aumento, stazionarie su costa e Dolomiti; massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione sui settori occidentali. Venti deboli variabili in pianura; in quota venti dai quadranti meridionali da tesi a moderati.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 22 irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più frequenti sulle zone montane, con crescente probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane, in estensione alla pianura nel corso della giornata. Si tratterà di precipitazioni da sparse a tratti diffuse, con tendenza ad esaurirsi in giornata. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento. Venti in quota tesi dai quadranti meridionali; in pianura venti deboli variabili.

