Previsioni Meteo Veneto: possibili piogge dal pomeriggio/sera di domani

“L’Italia si trova al centro tra una vasta area anticiclonica situata sull’Europa centro-occidentale e un’ampia circolazione ciclonica, caratterizzata da diversi impulsi perturbati, sull’Europa orientale. Sulla nostra regione tale configurazione mantiene un flusso di aria fresca in quota dai quadranti settentrionali. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con tratti di nuvolosità, ma generalmente senza precipitazioni, salvo possibili occasionali fenomeni dal pomeriggio/sera di mercoledì, per moderata instabilità associata ad un debole impulso in quota. Giovedì e venerdì tenderà ad avanzare il promontorio anticiclonico da ovest, che determinerà stabilità e un generale rialzo termico. Da sabato l’avvezione di aria più umida da sud-ovest in quota determinerà maggiore nuvolosità a ridosso dei rilievi“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di annuvolamenti irregolari, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature massime in aumento, con marcata escursione termica. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; sulle zone montane moderati settentrionali, fino a tesi in alta quota.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattinata tendenza ad aumento della nuvolosità irregolare. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Nella seconda parte della giornata saranno possibili locali precipitazioni a partire dalle zone montane più settentrionali, con probabile successivo spostamento verso la tarda serata anche sulla Pedemontana e parte della pianura, in particolare sui settori centro-orientali. Saranno possibili rovesci od occasionali temporali.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, salvo risultare in calo in quota; massime in ulteriore aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; dalla sera tendenza a rotazione da nord-est e a moderato rinforzo della ventilazione. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 10 tempo in prevalenza soleggiato, con cielo poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale lieve aumento, più sensibile nei valori diurni.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota permangono venti tesi settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Venerdì 11 stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, per passaggi di velature nella seconda parte della giornata. Possibili locali riduzioni della visibilità in pianura durante le ore più fredde. Temperature in ulteriore aumento in entrambi i valori estremi. Venti in pianura deboli variabili con rinforzi di brezza sulla costa; in quota tesi settentrionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 12 atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, in ulteriore estensione a parte della pianura in serata. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli variabili in pianura; in quota inizialmente venti ancora dai quadranti settentrionali, in successiva rotazione e progressivo rinforzo da sud-ovest.

