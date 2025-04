Previsioni Meteo Veneto: weekend variabile, migliora da lunedì

MeteoWeb

Il nucleo depressionario che ha interessato il Veneto venerdì 25 aprile, nel corso di sabato si sposterà lentamente verso il centro dell’Adriatico, continuando a richiamare aria dai quadranti orientali, che determina nuvolosità irregolare e qualche precipitazione. Domenica 27, un nuovo nucleo depressionario, in approfondimento sul Mediterraneo occidentale, determinerà ancora tempo variabile, a tratti instabile, sui settori montani e occidentali della regione. Da lunedì 28, il minimo depressionario scorrerà verso sud, pertanto il tempo sulla regione diventerà gradualmente più stabile e soleggiato in pianura, in montagna inizialmente si svilupperà una modesta attività cumuliforme pomeridiana che potrà essere associata a qualche locale precipitazione. Tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile, le temperature massime si porteranno su valori ben superiori alla media del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 26

Irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti, a tratti consistenti; sulle zone montane in prevalenza nuvoloso. Saranno probabili precipitazioni sparse, con occasionai rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane, in probabile estensione verso fine giornata a parte della pianura interna. Limite della neve oltre i 2200-2300 m. Temperature massime in generale aumento. Venti in quota deboli meridionali; in pianura in rotazione da est, con rinforzi moderati/tesi in serata, specie sulla costa.

Domenica 27

Cielo: Iniziali nubi estese poi più irregolari con comparsa di schiarite, specie sulla pianura centro-orientale. Sulle zone montane, specie occidentali, nubi più frequenti e consistenti.

Precipitazioni: Nella notte e fino alle primissime ore possibili residue precipitazioni sui settori occidentali, in successivo esaurimento. Dalle ore centrali aumento della probabilità di nuove precipitazioni sulle zone montane occidentali, assenti altrove. Limite della neve intorno ai 2300-2400 m.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in locale aumento.

Venti: Bora moderata nell’entroterra, moderata/tesa sulla costa. In quota venti deboli orientali.

Mare: Da mosso a poco mosso nel pomeriggio.

Lunedì 28

Cielo: Iniziale residua nuvolosità, specie verso ovest, poi nubi più irregolari si alterneranno a schiarite anche ampie, fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Precipitazioni assenti in mattinata, nel pomeriggio probabili sporadici fenomeni sulle zone montane.

Temperature: Minime in generale diminuzione; massime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura.

Venti: In pianura residui rinforzi di vento da est fino a parte del mattino, specie sulla costa, in successiva attenuazione. In quota venti moderati da sud-est.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 29

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, sulle zone montane nel pomeriggio tendenza a sviluppo di modesta attività cumuliforme, che non si esclude possa essere associata a locali precipitazioni. Temperature minime stazionarie, massime in ulteriore aumento, localmente anche marcato, con valori ben superiori alla media del periodo. Venti deboli di direzione variabile in pianura; in quota deboli orientali.

Mercoledì 30

In prevalenza soleggiato con temperature in ulteriore aumento e molto superiori alla media. Venti deboli variabili in pianura; in quota deboli da nord.

