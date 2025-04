Oltre 3000 visitatori alla prima edizione di HealthAbility Experience a BolognaFiere: il bilancio

MeteoWeb

La prima edizione di HealthAbility Experience, organizzata in partnership con Azienda USL e Federfarma Bologna, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile ha portato in fiera 3006 cittadini interessati a conoscere e imparare come mantenere un buono stato di salute fisica e mentale. La longevità non basta, infatti, se ad essa non si associano buone condizioni di salute, sia sul piano fisico che mentale. Lo scopo della manifestazione è proprio quello di offrire risposte agli interrogativi delle persone offrendo loro non solo un approccio teorico, grazie ai numerosi workshop organizzati nel corso della due giorni, tutti molto partecipati, ma anche la possibilità di fare vere e proprie esperienze pratiche come ginnastica dolce e aerobica, danza, yoga, respirazione e meditazione guidata.

Francesca Ferilli, amministratore delegato e direttore generale di BOS, ha così commentato al termine della manifestazione: “l’obiettivo principale di questa iniziativa, che per la prima volta abbiamo organizzato a BolognaFiere, è stato quello di offrire a tutti i cittadini la possibilità di concentrarsi sulla cura di sé stessi, nella prospettiva di una vita certamente lunga, come tutti i dati statistici indicano, ma soprattutto più sana. Lo abbiamo fatto attraverso contenuti rilevanti per la salute e il benessere e grazie alla partecipazione di professionisti che si occupano di benessere e longevità. Ci siamo impegnati nella divulgazione del ruolo strategico della prevenzione offrendo screening gratuiti in collaborazione con associazioni e istituzioni”.

L’appuntamento con la seconda edizione di HealthAbility Experience è il 9 e 10 maggio 2026 a BolognaFiere.

