A Los Angeles la prima gara di spermatozoi al mondo

A Los Angeles, si è svolta la prima “corsa degli spermatozoi” al mondo. La curiosa competizione, tenutasi venerdì 25 aprile davanti a 400 spettatori, è stata organizzata da adolescenti con un obiettivo specifico: sensibilizzare sulla crisi della fertilità maschile, una delle cause del calo della natalità in Occidente. Il circuito di gara era progettato per assomigliare al sistema riproduttivo femminile. Più velocemente si muove uno spermatozoo, più sano viene considerato. Sperm Racing, una startup guidata da adolescenti, ha dichiarato ai media di aver già raccolto 1,5 milioni di dollari grazie a questo evento.

La gara è stata trasmessa in diretta e si è svolta nei LA Center Studios, un campus di 8 ettari che solitamente ospita festival musicali. Gli spettatori potevano scommettere su chi sarebbe stato il vincitore. A trionfare è stato Tristan Milker, 20 anni, che ha battuto Asher Proeger, 19 anni, studente della UCLA. Milker ha vinto un trofeo dorato a forma di spermatozoo e un premio in denaro di 10.000 dollari.

L’evento ha incluso anche una corsa preliminare tra gli influencer Noah Boat e Jimmy Zhang, seguita da un concerto.

Negli ultimi 50 anni, negli Stati Uniti gli uomini hanno registrato una diminuzione del 50% nel conteggio degli spermatozoi, una percentuale che rappresenta il 30% dei casi di infertilità. Tuttavia, oltre il 40% degli uomini non si sottopone ad alcun esame quando una coppia ha problemi di fertilità.

