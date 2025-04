Primavera sotto la neve in Piemonte, fiocchi fino a 800 metri | FOTO

MeteoWeb

Il Piemonte si è svegliato sotto una fitta coltre di neve fresca questa mattina, a causa di un peggioramento che ha portato precipitazioni nevose su gran parte delle valli alpine e pedemontane della regione. Un minimo secondario in quota, formatosi sulla Francia nel pomeriggio di ieri, ha richiamato aria umida e fredda verso il Nord/Ovest italiano, determinando un progressivo calo delle temperature e nevicate fino a quote relativamente basse.

Neve abbondante sulle Alpi, accumuli fino a 30 cm

Le nevicate più intense si sono registrate in alta Val Germanasca, a Prali (TO), dove dalla serata di ieri sono caduti tra i 25 e i 30 cm di neve fresca sopra i 1.500 metri. Il limite delle nevicate si è abbassato fino a 900 metri tra il Cuneese e il Pinerolese, mentre altrove la quota neve si è attestata intorno ai 1.100-1.300 metri.

Situazione simile a Sestriere (TO), dove nelle ultime 12 ore la neve ha accumulato un manto oltre 30 cm, con fasi di bufera e visibilità ridotta. Nel Cuneese, in particolare in valle Stura di Demonte, la neve ha raggiunto persino le quote collinari, spingendosi fin sotto gli 800 metri, ha riportato il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte).

Ultime nevicate prima del ritorno del sole

Le precipitazioni nevose continueranno fino al tardo pomeriggio di oggi, con fenomeni più persistenti sulle valli del Torinese e del Canavese. Tuttavia, a partire da domani, la progressiva ritirata del minimo depressionario verso Ovest favorirà il ritorno dell’alta pressione, con condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Piemonte.

L’episodio di maltempo di queste ore rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per il comparto montano, soprattutto in un periodo in cui le nevicate primaverili possono contribuire a incrementare il manto nevoso residuo, utile sia per il turismo che per il bilancio idrico regionale. Tuttavia, resta elevato il rischio di valanghe nelle aree di recente accumulo.

