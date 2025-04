Processionaria del pino: come il meteo e il clima ne guidano la diffusione

MeteoWeb

Le dinamiche di popolazione e la diffusione geografica della processionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa, un lepidottero noto per i danni arrecati alle conifere di cui si nutre, sono intrinsecamente connesse alle condizioni meteorologiche e alle tendenze climatiche in atto. Questo insetto fitofago manifesta una sensibilità particolare alle variazioni ambientali, che ne influenzano profondamente il ciclo biologico e la capacità di proliferazione.

Un fattore chiave che favorisce l’incremento delle popolazioni di questo insetto è rappresentato dalla crescente mitezza delle stagioni invernali. La sopravvivenza delle larve durante i mesi freddi è infatti significativamente agevolata dall’assenza di periodi prolungati di gelo intenso; storicamente, temperature costantemente al di sotto dello zero per almeno una decina di giorni costituivano un efficace fattore limitante naturale, ma tali condizioni si verificano con sempre minore frequenza nell’attuale contesto di riscaldamento globale.

Questa tendenza all’innalzamento delle temperature medie ha avuto un’altra conseguenza rilevante: l’espansione dell’areale di distribuzione della processionaria. Originariamente confinata prevalentemente a quote basse e medie, la specie sta progressivamente colonizzando ambienti montani a quote più elevate, come osservato lungo le catene delle Alpi e degli Appennini, aree precedentemente considerate climaticamente inospitali per il suo sviluppo. Anche le condizioni estive giocano un ruolo; temperature particolarmente elevate durante l’estate, superando la soglia dei 30°C, possono influenzare negativamente l’attività e l’efficacia dei parassitoidi e predatori naturali della processionaria, riducendo la pressione biologica su di essa e, di conseguenza, favorendone indirettamente la proliferazione.

Altri parametri meteorologici, come le precipitazioni e l’altitudine stessa, esercitano un’influenza diretta sulla biologia della specie. È stato osservato come questi fattori modulino la densità dei caratteristici nidi sericei sugli alberi ospiti e incidano sulla fenologia del ciclo vitale. Ad esempio, a quote maggiori, il periodo utile per lo sfarfallamento degli adulti tende ad allungarsi, distribuendo le nascite su un arco temporale più ampio, mentre a quote inferiori si possono registrare picchi di cattura più concentrati e intensi.

La notevole capacità di adattamento della specie è ulteriormente testimoniata dal comportamento delle larve, che approfittano delle giornate invernali più temperate per emergere temporaneamente dai nidi e continuare ad alimentarsi a spese degli aghi di pino, dimostrando una flessibilità comportamentale in risposta alle fluttuazioni climatiche.

La crescente proliferazione della processionaria, amplificata da queste condizioni climatiche favorevoli, comporta conseguenze significative sia per gli ecosistemi forestali, soggetti a intense defogliazioni che indeboliscono le piante e le rendono più vulnerabili ad altri stress, sia per la salute pubblica e animale. Le larve, infatti, sono dotate di peli microscopici urticanti che, disperdendosi nell’ambiente, possono causare reazioni cutanee irritative, dermatiti, reazioni allergiche e problemi alle vie respiratorie in persone e animali che ne vengano a contatto.

L’espansione geografica e l’aumento numerico delle popolazioni intensificano inevitabilmente questi rischi sanitari. Appare dunque evidente come le condizioni meteorologiche e, su scala più ampia, i cambiamenti climatici globali siano determinanti nel modulare l’abbondanza e la distribuzione della processionaria del pino, rendendo sempre più pressante la necessità di un monitoraggio attento e l’implementazione di strategie di gestione integrate e sostenibili per contenerne l’impatto ecologico e sanitario.

