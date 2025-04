Progetto di cattura e stoccaggio di carbonio: oggi l’ok di Regno Unito ed ENI

MeteoWeb

Atteso oggi il via libera da Regno Unito ed ENI per un enorme progetto di cattura e stoccaggio di carbonio in Inghilterra dagli impianti industriali nel polo industriale HyNet North West di Liverpool e Manchester. Secondo quanto anticipato dal Financial Times, l’annuncio avverrà nel vertice sulla sicurezza energetica con oltre 60 leader riuniti a Londra.

