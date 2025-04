Programma nucleare: Tajani a colloquio con il ministro degli Esteri dell’Oman

MeteoWeb

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrerà stasera alle 19.30 il ministro degli Esteri dell’Oman Badr Albusaidi, a Roma per mediare il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare. Lo comunica la Farnesina. “L’incontro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il presidente Donald Trump è stato un passo decisivo per rafforzare il rapporto dell’Italia con gli Stati Uniti e per riprendere insieme un percorso di collaborazione che consoliderà i rapporti dell’America con tutta l’Europa”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo che “il Governo lavora per un rilancio concreto dei rapporti con Washington: il tema dei dazi va affrontato con impegno ma senza lasciarsi andare al panico”.

“Il presidente del Consiglio ha confermato con successo che il Governo italiano continuerà a difendere la sua visione dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, alleati fondamentali in settori come commercio, energia, sicurezza – sottolinea ancora il ministro – L’Italia continuerà ad essere il pilastro di una alleanza rinnovata che dovrà adattarsi e aggiornarsi, ma che rimane strategica per i popoli di Stati Uniti ed Europa”.

