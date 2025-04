“Ogni fetta una ferita alle foreste”: protesta Greenpeace davanti alla sede di Rigamonti | FOTO

MeteoWeb

Ieri pomeriggio, a Montagna in Valtellina (SO), un gruppo di attiviste e attivisti di Greenpeace Italia è entrato in azione davanti alla sede di Rigamonti, marchio celebre soprattutto per la produzione della bresaola della Valtellina IGP, di proprietà al 100% del colosso brasiliano della carne JBS. Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta “Ogni fetta una ferita alle foreste” e alcuni banner con messaggi in italiano e in inglese, tra cui “Carne che divora le foreste” e “JBS profits, forests burn” (“JBS trae profitto, le foreste bruciano”).

L’azione condotta in Italia contro il gigante mondiale della carne è stata accompagnata da altre proteste contro JBS, le sue filiali e i suoi prodotti, avvenute in contemporanea anche in Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Brasile.

