Prove di U-Space: al Fucino ENAV e Telespazio riuniscono le aziende italiane protagoniste dell’advanced air mobility

Si è svolto oggi al Centro Spaziale del Fucino un importante evento dimostrativo dedicato al futuro della mobilità aerea avanzata. Il demo-day, parte del progetto europeo U-ELCOME, ha mostrato come i droni potranno essere integrati in modo sicuro ed efficiente nello spazio aereo del prossimo futuro, portando benefici concreti alla collettività: dal monitoraggio delle infrastrutture all’agricoltura di precisione.

Durante la giornata, diversi droni hanno volato simultaneamente nel cielo sopra il Centro Spaziale, simulando operazioni reali. Il tutto è stato gestito grazie a sistemi avanzati di coordinamento, già operativi, che permettono di controllare in sicurezza anche traffici complessi e aprono la strada all’uso dei droni per servizi operativi a beneficio della collettività. Le dimostrazioni si sono svolte nell’ambito del cluster italiano del progetto, coordinato da ENAV. Durante l’evento, il cielo sopra il Centro spaziale del Fucino è stato diviso in due volumi di U-Space: uno gestito da D-Flight, società di ENAV e Leonardo, e l’altro dall’U-Space Service Provider spagnolo ITG, entrambi interconnessi al Common Information Service Provider (sistema centrale di informazioni condivise) di D-Flight. garantendo un’interoperabilità tra gestori europei, in linea con gli obiettivi del progetto europeo U-ELCOME.

I dettagli

D-Flight, in qualità di USSP certificato da ENAC, è in grado di fornire strumenti avanzati per la gestione delle operazioni con droni, tra cui la pianificazione delle missioni, il monitoraggio in tempo reale, i servizi di identificazione remota e geo-awareness.

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33), ha partecipato all’evento nel suo duplice ruolo di drone operator, certificato dall’ENAC, e come di fornitore della piattaforma digitale proprietaria T-DROMES, che consente la pianificazione, il monitoraggio e la gestione delle missioni di droni. T-DROMES inoltre garantisce una comunicazione fluida con i fornitori di servizi U-Space, grazie alla connettività ibrida satellitare-terrestre.

Durante il demo day, tre operatori del cluster italiano del Progetto – Telespazio, Techno Sky e TopView – hanno utilizzato i loro droni per simulare attività di monitoraggio di linee elettriche, di fotogrammetria e ispezioni, di agricoltura di precisione. Hanno partecipato alla dimostrazione, oltre ai partner del progetto, rappresentanti del mondo aeronautico, di ENAC, Eurocontrol ed EASA.

Il Demo Day è parte del più ampio progetto U-space European COMmon dEpLoyment (U-ELCOME): una iniziativa europea SESAR 3 JU Digital Sky Demonstrators, coordinata dall’Eurocontrol Innovation hub, che coinvolge 51 partner tra Italia, Spagna e Francia.

